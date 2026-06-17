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Politiikka

17.6.2026 15:03 ・ Päivitetty: 17.6.2026 15:08

Nyt tuli tyrmäys myös keskustalta – ”Esitys on hätiköity ja perusteet hämärät”

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho.

Oppositiopuolue keskusta ei niele hallituksen esitysluonnosta, joka pyrkii muuttamaan perustuslaissa säädettyä eduskuntavaalien vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suurin oppositiopuolue SDP ehti jo tyrmätä ehdotuksen niin ikään.

SDP:N tavoin keskusta kertoo pitävänsä esitysluonnosta hätiköitynä.

– Esitys on hätiköity ja perusteet hämärät, keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho toteaa tiedotteessaan.

Esitysluonnoksessa vaalipiirejä olisi jatkossa vähintään yhdeksän ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18.

Perustuslain muutos tarvitsisi sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän.

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