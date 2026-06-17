Politiikka
17.6.2026 15:03 ・ Päivitetty: 17.6.2026 15:08
Nyt tuli tyrmäys myös keskustalta – ”Esitys on hätiköity ja perusteet hämärät”
Oppositiopuolue keskusta ei niele hallituksen esitysluonnosta, joka pyrkii muuttamaan perustuslaissa säädettyä eduskuntavaalien vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää.
Suurin oppositiopuolue SDP ehti jo tyrmätä ehdotuksen niin ikään.
SDP:N tavoin keskusta kertoo pitävänsä esitysluonnosta hätiköitynä.
– Esitys on hätiköity ja perusteet hämärät, keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho toteaa tiedotteessaan.
Esitysluonnoksessa vaalipiirejä olisi jatkossa vähintään yhdeksän ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18.
Perustuslain muutos tarvitsisi sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän.
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