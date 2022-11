Nyt tuli uusi puoluebarometri: Suomalaiset suhtautuvat edelleen harvinaisen myönteisesti Marinin hallitukseen

Suomalaiset suhtautuvat tällä hetkellä myönteisimmin kokoomukseen ja SDP:hen, kertoo tuore syksyn puoluebarometri. Rane Aunimo Demokraatti

Kokoomukseen suhtautuu erittäin tai melko myönteisesti 47 % vastaajista. SDP:n vastaava luku on 43 %.

Toisessa päässä perussuomalaisiin suhtautuu erittäin tai melko kielteisesti 63 % vastaajista. Toisaalta perussuomalaisiin suhtaudutaan tällä hetkellä hiukan positiivisemmin kuin viime keväänä.

Kantar Public toteutti tutkimuksen 11.-20.10.2022 GallupForumissa. Haastateltu joukko edustaa maamme 15-79-vuotiaita (pl. ahvenanmaalaiset). Äänestämistä koskevat kysymyksenasettelut esitettiin äänestysikäisille. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 210 ja tutkimustulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

PUOLUEBAROMETRISSÄ kysyttiin myös kansalaisten suhtautumista hallituksen toimintaan.

Tulosten mukaan suomalaisten enemmistö (53 %) ajattelee Sanna Marinin hallituksen onnistuneen vähintääkin varsin hyvin tehtävissään. 40 prosenttia oli asiasta toista mieltä barometrissä.

Tyytyväisimpiä ovat sosialidemokraatit (90 %) ja vasemmistoliittolaiset (85 %),

Keskustalaisista sen sijaan vain 60 prosenttia arvioi hallituksen onnistumista myönteisesti. Noin viidesosa (19 %) puolueen kannattajista ajattelee hallituksen onnistuneen huonosti.

Oppositio on puolestaan selvinnyt runsaan neljäsosan (29 %) mielestä hyvin esittäessään vaihtoehtoja hallituksen politiikalle. 19 prosenttia vastaajista oli puolestaan sitä mieltä, että oppositio on onnistunut huonosti ja 36 prosenttia ajatteli, että oppositio on toiminut melko huonosti.

Sosialidemokraateista 70 prosenttia sanoi opposition onnistuneen huonosti.

MARININ hallitus on mittauttanut peräti kuusi kaikkien aikojen kovinta tulosta lokakuussa 1991 alkaneiden mittausten historiassa. Tiedotteen mukaan Marinin hallitus on ollut tänä aikana ainoa hallitus, jonka toimintaa suomalaisten enemmistö on pitänyt hyvänä.

Paavo Lipposen II hallituksen syyskuussa 2001 saama arvio yltää lähimmäksi Marinin hallituksen arvosanoja.

Puoluebarometrin mukaan eduskuntavaaleissa äänestäminen lähes yhtä todennäköistä kuin neljä vuotta sitten.