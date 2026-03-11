Talous
11.3.2026 09:24 ・ Päivitetty: 11.3.2026 09:47
Nyt tuli vahvistus ministeriöstä: IEA on esittänyt suositusta öljyvarannon käyttöönotosta
Työ- ja elinkeinoministeriöstä vahvistetaan STT:lle yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin uutisoima tieto, että energiajärjestö IEA on ehdottanut historiallista strategisen öljyvarannon käyttöönottoa.
Ministeriön mukaan keskusteluja on käyty siitä, että reservejä suositeltaisiin otettavaksi käyttöön jopa noin 400 miljoonan barrelin eli tynnyrin edestä. Tämä olisi merkittävästi enemmän kuin niitä otettiin käyttöön Venäjän hyökättyä laajasti Ukrainaan vuonna 2022.
Lopullisen määrän odotetaan tarkentuvan tänään iltapäivällä Suomen aikaa pidettävässä kokouksessa. Esityksessä on kyse IEA:n hallintoneuvoston suosituksesta, joka ei ole jäsenmaita sitova.
Tässä vaiheessa tiedossa ei ole, mitä suosituksen hyväksyntä käytännössä tietäisi Suomelle IEA:n jäsenmaana. Sekä IEA että EU edellyttävät jäsenmailtaan vähintään 90 päivän öljyvarantojen ylläpitämistä kriisitilanteiden varalta.
Suomi ylläpitää huoltovarmuuden vuoksi noin viiden kuukauden kulutusta vastaavia tuontipolttoaineiden varantoja.
Barreli on öljykaupan mittayksikkö. Sen tilavuus on 159 litraa.
IEA:N jäsenmaat vapauttivat markkinoille vuonna 2022 kahdessa erässä yhteensä 182 miljoonaa barrelia öljyä Venäjän laajan hyökkäyssodan alettua, kertoi uutistoimisto Reuters, jonka mukaan nyt esitetty reservien käyttöönotto olisi IEA:n historian laajin.
TEM:istä kerrotaan STT:lle, että vaikka esitys ei olekaan jäsenmaita sitova, se vaatii käytännössä iltapäivällä pidettävässä kokouksessa vähintään hiljaisen hyväksynnän kaikilta jäsenmailta.
IEA:n 32 jäsenmaahan kuuluvat Suomen ohella useat Euroopan maat sekä muun muassa Kanada ja Yhdysvallat, jolla on yksinään hallussaan lähes puolet IEA:n öljyvarannoista ja siten suurin vaikutus globaaleihin markkinoihin.
IEA ryhtyi toimiin Yhdysvaltain ja Israelin käynnistämän Lähi-idän sodan seurauksena. Pitkittyvä sota ja siihen liittyvä Hormuzinsalmen tukkeutuminen ovat sotkeneet pahasti globaaleja energiamarkkinoita.
Raakaöljyn hinta ampaisi maanantaina hetkellisesti jopa 120 dollarin tuntumaan barrelilta. Markkinat ovat viikon varrella hieman rauhoittuneet, ja hinta on laskenut alle 90 dollarin.
Lassi Lapintie, Arttu Mäkelä / STT
Uutista täydennetty klo 11.46 kauttaaltaan.
