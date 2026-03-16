Työmarkkinat

16.3.2026 16:05 ・ Päivitetty: 16.3.2026 16:13

Nyt tuli vahvistus – Yle: Myös työnantajat hyväksyneet uuden valtakunnansovittelijan

Finanssivalvonnan johtava asiantuntija, oikeustieteen kandidaatti Nikolas Elomaa Espoossa 24. helmikuuta.

Finanssivalvonnan johtava asiantuntija Nikolas Elomaa on palkansaajakeskusjärjestöjen ehdotus seuraavaksi valtakunnansovittelijaksi.

Asian vahvistaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta Ylelle. Ylen mukaan myös työnantajat ovat hyväksyneet valinnan.

Aiemmin Elomaa on työskennellyt edunvalvontajohtajana työeläkelaitosten etujärjestössä Telassa sekä SAK:ssa. Koulutukseltaan Elomaa on oikeustieteen kandidaatti.

NYKYINEN valtakunnansovittelija Anu Sajavaara ei hae jatkokautta. Hänen toimikautensa päättyy elokuussa.

Valtakunnansovittelijan nimityksestä päättää virallisesti Suomen hallitus.

Työnantaja- ja palkansaajaleiri ovat perinteisesti valinneet ehdokkaansa valtakunnansovittelijaksi vuorotellen, ja sovittelija on jatkanut tehtävässä kaksi kautta putkeen.

Nyt palkansaajapuoli on katsonut, että työnantajapuolen kaksi nelivuotiskautta ovat tulleet täyteen ja seuraavaksi on palkansaajien vuoro valita henkilö tehtävään.

