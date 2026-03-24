Työmarkkinat

24.3.2026 12:59 ・ Päivitetty: 24.3.2026 13:01

Sivista: OAJ:n lakko olisi toteutuessaan laiton

MIKKO STIG / LEHTIKUVA

Ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvotteluissa työnantajaa edustava Sivistysala ry (Sivista) katsoo, että OAJ:n lakko olisi toteutuessaan laiton. OAJ antoi lakkovaroituksen aiemmin tänään.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n lakkovaroitus koskee Metropolia ammattikorkeakoulua ja vuorokauden lakko toteutuisi 8. huhtikuuta, mikäli tes-neuvotteluissa ei päästä sitä ennen ratkaisuun.

OAJ ilmoitti eilen päättävänsä neuvottelut työehtosopimuksesta Sivistan kanssa. Palkansaajia neuvotteluissa edustaa myös Ylemmät toimihenkilöt YTN. Sivistan mukaan neuvottelut päättyvät vain, jos molemmat liitot ilmoittavat neuvottelut päättyneiksi. Sivistan mukaan OAJ ei voi tehdä sitä yksin.

– On harmillista, että OAJ uhkaa laittomalla lakolla sen sijaan, että se palaisi neuvottelupöytään, Sivistan työmarkkinajohtaja Hanne Salonen sanoo tiedotteessa.

Sivistan mukaan neuvottelut työehtosopimuksesta jatkuvat torstaina 26. maaliskuuta. Työnantajaliitto toivoo, että OAJ palaa neuvottelupöytään. Valtakunnansovittelija on kutsunut osapuolet keskustelemaan alan neuvottelutilanteesta perjantaina 27. maaliskuuta.

OAJ:N mukaan Sivistan viime perjantaina antama esitys pitää sisällään niin merkittäviä heikennyksiä työehtoihin, ettei ammattiliitto voi niitä hyväksyä. Keskeinen kiistakysymys on niin sanotun saatavuuslisän poisto, jota Sivista esittää. OAJ:n mukaan se tarkoittaisi suuria palkanalennuksia osalle opetushenkilöstöstä.

Sivista puolestaan katsoo, että saatavuuslisä pitäisi jakaa opetushenkilöstön kesken.

– Ammattikorkeakoulujen näkökulmasta on tärkeää, että henkilöstöä huomioidaan oikeudenmukaisesti. Kysymys on siitä, miten 90-luvulla työehtosopimukseen otettu palkkaerä jaettaisiin nyt vuonna 2026. Tähän haemme ratkaisua, Salonen sanoi tiedotteessa eilen.

Uutista täydennetty klo 15.01 valtakunnansovittelijan kutsulla.

