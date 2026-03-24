OAJ: Lakkovaroitus ammattikorkeakouluihin

Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi tänään lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Lakko koskee Metropolia ammattikorkeakoulua. Demokraatti Demokraatti

OAJ päätti ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvottelut tuloksettomina eilen ja antoi tänään ensimmäisen lakkovaroituksen. Vuorokauden lakko alkaa 8. huhtikuuta, ellei ratkaisua synny sitä ennen.

OAJ marssi viime perjantaina ulos neuvotteluista vastalauseena Sivstan antamalle kokonaisesitykselle, joka OAJ:n mukaan sisältää merkittäviä heikennyksiä työehtoihin. Esitys sisältää muun muassa niin kutsutun saatavuuslisän poiston, mikä tarkoittaisi suuria palkanalennuksia osalle opetushenkilöstöstä.

– Valitettavasti tilanne on se, ettei neuvotteluedellytyksiä enää ollut. Esitys työehtojen heikennyksistä ja palkkojen alentamisesta on poikkeuksellisen röyhkeä. Emme hyväksy esitettyjä heikennyksiä emmekä palkanalennuksia, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa.

OAJ:N mukaan palkka putoaisi Sivistan esityksessä kokeneilla opettajilla jopa viidenneksen ja alan uusilla opettajilla lähes 30 prosentilla. Yksi suurimmista näkemyseroista neuvotteluissa koskeekin saatavuuslisää.

– OAJ on kaikkien ammattikorkeakoulun jäsentensä edunvalvoja. Haemme ratkaisua, joka on oikeudenmukainen ja harmonisoi opettajien palkkaeroja. Lähtökohtamme ei ole palkanalennukset vaan olemme esittäneet vaiheittaista vähimmäispalkkojen korottamista. Työnantaja on tietenkin aina vastuussa työntekijöidensä yhdenvertaisesta kohtelusta, neuvottelupäällikkö Pasi Repo sanoo tiedotteessa.

Repo muistuttaa, että kyse on lopulta kaikkien opettajien puolen pitämisestä.

– Emme halua missään nimessä mahdollistaa opetushenkilöstön palkkojen polkemista. Jos työnantaja saisi nyt läpi palkanalennukset osalle opettajista, miksipä se ei esittäisi niitä jatkossa muillekin opettajille.

SIVISTA tiedotti eilen, että Sivista ja ammattikorkeakoulut esittävät, että saatavuuslisä jaettaisiin opettajien kesken oikeudenmukaisemmin. Esityksellä ei Sivistan mukaan haeta säästöjä, vaan tavoitteena on palkkarakenne, joka huomioi opetushenkilöstöä laajemmin.

Sivista avaa tiedotteessa, mitä tarkoittaisi, jos nyt saatavuuslisänä maksettava palkka jaettaisiin esimerkiksi laskennallisesti tasan kaikkien opettajien kesken. Sivistan mukaan 3 962 opettajaa saisi 236 euroa lisää palkkaa ja 1 281 tekniikan ja liikenteen opettajan palkka alenisi 731 euroa. Sivista huomauttaa, että näissä summissa ei ole huomioita yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia, jollaisia Sivista esittää.

– Ammattikorkeakoulujen näkökulmasta on tärkeää, että henkilöstöä huomioidaan oikeudenmukaisesti. Kysymys on siitä, miten 90-luvulla työehtosopimukseen otettu palkkaerä jaettaisiin nyt vuonna 2026. Tähän haemme ratkaisua, Sivistan työmarkkinajohtaja Hanne Salonen sanoo tiedotteessa.

SIVISTA on OAJ:n mukaan torjunut lähestulkoon kaikki OAJ:n neuvottelutavoitteet. OAJ:n keskeinen neuvottelutavoite on saada vähintäänkin ostovoimaa parantava palkkaratkaisu, jolla taataan palkkojen kehittyminen kustannusten nousun yläpuolelle.

Neuvottelupäällikkö Pasi Revon mukaan Sivista on pyrkinyt rajusti heikentämään koko henkilöstön työsuhteen ehtoja työehtosopimuksessa.

– Meille on tärkeää, että saamme kehitettyä työehtosopimusta vastaamaan ammattikorkeakouluissa tänä päivänä tehtävää työtä ja lisäksi parannettua luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa. Sivistan tavoitteena on pikemminkin heikentää henkilöstöedustajien asemaa, Repo kertoo.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN työehtosopimus on voimassa 31. maaliskuuta asti. Sopimuksesta neuvottelevat OAJ:n lisäksi työntekijöitä edustava Ylemmät toimihenkilöt YTN. Työnantajaa edustaa Sivista.

Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen piirissä on noin 4 000 OAJ:n jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii Suomessa 22 ammattikorkeakoulua, jotka kaikki kuuluvatnSivistaan.