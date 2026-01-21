OAJ-kysely: Lasten tulevaisuus huolettaa suomalaisia syvästi

Vain joka kolmas suomalainen suhtautuu optimistisesti lasten ja nuorten tulevaisuuteen, selviää Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n teettämästä kyselystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lasten ja nuorten arjessa vastaajia huolestuttavat eniten liiallinen ruutuaika, mielenterveys, kiusaaminen, julkisen talouden tilanne, opintojen jälkeiset työllistymismahdollisuudet sekä koulutuksen laatu ja resurssit.

Samalla enemmistö eli kolme neljästä vastaajasta luottaa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kykyyn rakentaa parempaa tulevaisuutta. Lähes kaikki pitävät laadukasta koulutusta tärkeänä myös arjen turvallisuuden kannalta.

KOULUJÄRJESTELMÄSSÄ kärkeen nousi huoli perustaitojen heikkenemisestä ja oppimistulosten laskusta. Niistä oli huolissaan kahdeksan kymmenestä vastaajasta.

Kolme neljästä vastaajasta luottaa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kykyyn.

Seitsemän kymmenestä kantaa huolta koulutuksen rahoitustasosta ja koulutusleikkauksista sekä liian matalasta vaatimustasosta eli siitä, että opinpolulla pääsee eteenpäin ilman riittävää osaamista.

Vastaajista vain neljännes luottaa hallituksen ja eduskunnan haluun rakentaa lapsille ja nuorille parempaa tulevaisuutta.

KYSELYN mukaan toivoa paremmasta tulevaisuudesta lapsille ja nuorille loisi eniten satsaaminen perheiden toimeentuloon ja työllisyyteen, varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä mielenterveyspalveluihin.

Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2 000 Suomessa asuvaa ihmistä. Vastaukset kerättiin verkkopaneelissa loppuvuonna. Virhemarginaali koko aineiston osalta on enimmillään 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.