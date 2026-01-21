Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

21.1.2026 10:00 ・ Päivitetty: 21.1.2026 10:00

OAJ-kysely: Lasten tulevaisuus huolettaa suomalaisia syvästi

iStock

Vain joka kolmas suomalainen suhtautuu optimistisesti lasten ja nuorten tulevaisuuteen, selviää Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n teettämästä kyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lasten ja nuorten arjessa vastaajia huolestuttavat eniten liiallinen ruutuaika, mielenterveys, kiusaaminen, julkisen talouden tilanne, opintojen jälkeiset työllistymismahdollisuudet sekä koulutuksen laatu ja resurssit.

Samalla enemmistö eli kolme neljästä vastaajasta luottaa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kykyyn rakentaa parempaa tulevaisuutta. Lähes kaikki pitävät laadukasta koulutusta tärkeänä myös arjen turvallisuuden kannalta.

KOULUJÄRJESTELMÄSSÄ kärkeen nousi huoli perustaitojen heikkenemisestä ja oppimistulosten laskusta. Niistä oli huolissaan kahdeksan kymmenestä vastaajasta.

Kolme neljästä vastaajasta luottaa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kykyyn.

Seitsemän kymmenestä kantaa huolta koulutuksen rahoitustasosta ja koulutusleikkauksista sekä liian matalasta vaatimustasosta eli siitä, että opinpolulla pääsee eteenpäin ilman riittävää osaamista.

Vastaajista vain neljännes luottaa hallituksen ja eduskunnan haluun rakentaa lapsille ja nuorille parempaa tulevaisuutta.

KYSELYN mukaan toivoa paremmasta tulevaisuudesta lapsille ja nuorille loisi eniten satsaaminen perheiden toimeentuloon ja työllisyyteen, varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä mielenterveyspalveluihin.

Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2 000 Suomessa asuvaa ihmistä. Vastaukset kerättiin verkkopaneelissa loppuvuonna. Virhemarginaali koko aineiston osalta on enimmillään 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
20.1.2026
Grönlanti kiristää Nato-maiden hermoja – ”Ei tällaista olisi voinut edes kuvitella””
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU