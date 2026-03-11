OAJ: Päiväkodinjohtajien kelpoisuusvaatimuksia ei pidä väljentää – tutkimustieto ei tue esitystä

Tutkimustieto ei tue hallitusohjelman aikeita muuttaa päiväkodinjohtajien kelpoisuusvaatimuksia, esitystä vastustava Opetusalan ammattijärjestö OAJ korostaa. Demokraatti Demokraatti

Hallitusohjelman esitystä muuttaa päiväkodinjohtajien kelpoisuusvaatimusta perattiin hallituksen asettamassa asiantuntijatyöryhmässä, joka julkaisi loppuraporttinsa tänään.

OAJ muistuttaa, että varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatus on pedagogista toimintaa, ja sen johtaminen edellyttää kasvatustieteellistä osaamista.

– Työryhmän kokoama tutkimus-, arviointi- ja selvitystieto tukee nykyisiä kelpoisuusvaatimuksia ja vetää pohjan pois hallitusohjelman aikeilta muuttaa niitä, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa.

Työryhmä oli erimielinen johtopäätöksissään, eikä antanut yhteistä esitystä hallitusohjelman esittämään muutokseen.

– OAJ ei missään nimessä hyväksy päiväkodinjohtajien kelpoisuuksien väljentämistä. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan on perustuttava jatkossakin tutkimusperusteiseen kasvatustieteelliseen tietoon. Kelpoisuuksien väljentäminen veisi varhaiskasvatusta aivan väärään suuntaan, Murto sanoo.

Murto muistuttaa, ettei työryhmä löytänyt tutkimustietoa, joka tukisi hallitusohjelman esitystä.

– Kun tutkimus tukee näin vahvasti olemassa olevaa kelpoisuusvaatimusta, tulee hallituksen vetää johtopäätökset ja jättää kelpoisuuksien väljentäminen tekemättä.

Päiväkodinjohtajapulaa ei tule.

OAJ nostaa esiin, että osana työryhmän työtä opetus- ja kulttuuriministeriö selvitti päiväkodinjohtajien saatavuutta nykyisten kelpoisuusvaatimusten perusteella.

Selvityksen mukaan vuonna 2030 noin 1 400 päiväkodinjohtajan vajeeseen on työmarkkinoilla tuolloin saatavilla noin 6 000 johtajakelpoista henkilöä. Tätä tietoa ei ole ollut saatavilla hallitusohjelmaa kirjoittaessa, OAJ huomauttaa.

– Päiväkodinjohtajapulaa on julkisessa keskustelussa paisuteltu ja hyvä, että tähän saatiin nyt ajanmukaista tilastotietoa. Hallituksen tulee arvioida asia uudelleen nyt saatujen tietojen perusteella. Päiväkodinjohtajapulaa ei siis tule olemaan.