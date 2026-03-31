OAJ:lta taas uusi lakkovaroitus

Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi tänään neljännen lakkovaroituksensa ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvottelujen kirittämiseksi. Demokraatti Demokraatti

Lakkovaroitus koskee Jyväskylän ammattikorkeakoulua. Vuorokauden mittainen lakko järjestetään 15. huhtikuuta, jos sopimusta ei sitä ennen synny.

Aiemmin OAJ on antanut varoitukset vuorokauden lakoista Metropolia ammattikorkeakoululle (8. huhtikuuta), Tampereen ammattikorkeakoululle (9.4.) ja Turun ammattikorkeakoululle (14.4.).

OAJ:n mukaan neuvotteluissa työnantajaa edustava Sivistysala ry (Sivista) on esittänyt työehtosopimusneuvotteluissa lukuisia heikennyksiä työehtoihin. Erityisesti neuvotteluissa hiertää tekniikan ja liikenteen alan opettajia koskeva saatavuuslisä, jonka poistamista Sivista ajaa. OAJ lopetti neuvottelut viime viikon maanantaina. Sopimusosapuolista Ylemmät toimihenkilöt YTN ilmoitti päättävänsä neuvottelut tänään.

Ratkaisua työehtoja koskevaan riitaan etsitään sovittelussa, joka alkaa huomenna. Valtakunnansovittelijan mukaan sovittelua jatketaan maanantaina eli toisena pääsiäispäivänä.

OAJ, YTN ja Sivista ovat neuvotelleet ammattikorkeakoulujen työehdoista tammikuun lopusta alkaen. Alan aiemman työehtosopimuksen voimassaolo päättyy tänään ja alalla alkaa sopimukseton tila huhtikuun alussa.