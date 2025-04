”Odotan keskustelua ja raporttia” – Orpo ei suoralta kädeltä tuomitse Kauman tapaamista Uzbekistanissa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei halua kommentoida Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajan, kansanedustaja Pia Kauman (kok.) tapaamista Venäjän edustajan kanssa ennen kuin hän on keskustellut Kauman kanssa. Simo Alastalo Demokraatti

Uutissivusto EU Observer kertoi Kauman tavanneen Venäjän edustajan Konstantin Kosatševin keskiviikkona Uzbekistanin Taškentissa järjestetyssä Parlamenttienvälisen liiton (IPU) vuosikokouksessa.

Muun muassa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen on tuominnut tapaamisen tiukasti Ilta-Sanomien haastattelussa. Marttisen mukaan Kauman harkintakyky on pettänyt täysin.

ORPO korosti toimittajille eduskunnassa, että hän haluaa kuulla mitä Etyjin parlamentaarisessa yleiskokouksessa on tapahtunut. Suomi on parhaillaan Etyjin puheenjohtajamaa. Suomen hallituksen linja on Orpon mukaan kirkas.

– Me emme tapaa venäläisiä. Silloin on kyse nimenomaan Suomesta. Odotan keskustelua ja raporttia, Orpo sanoi.

Pääministeri kertoi odottavansa Kaumalta raporttia heti, kun se on mahdollista.

– En tee johtopäätöksiä ennen kuin olen saanut raporttia siitä, miten asiat ovat menneet. Korostan sitä, että Suomi on Etyjin puheenjohtajamaa ja hän toimii parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajana. Silloin on hyvä tietää, että mitä siellä parlamentaarikkojen piirissä on asiasta keskusteltu.

Kauman ja Kosatševin tapaamisen on katsottu rikkoneen linjausta, jonka mukaan virallinen yhteydenpito Venäjän edustajien kanssa on ollut jäissä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.

KAUMA on kertonut X:ssä tavanneensa Venäjän edustajan oman harkintansa perusteella.

– Ratkaisuni tavata Venäjän delegaation edustaja oli omani. Tein sen Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajan roolissa. En edustanut tapaamisessa Suomea enkä kokoomusta, Kauma kirjoittaa.

– Halusin henkilökohtaisesti viedä viestin, että tuomitsen jyrkästi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan. Ja että Venäjän täytyy lopettaa sotatoimet välittömästi. Tämä on Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen yksiselitteinen kanta, hän jatkaa.

EU Observerin uutisesta kertoi Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Täydennetty Pia Kauman kommentit X:stä klo 15.20.