OECD laskee euroalueen kasvuennustetta

Talousjärjestö OECD on laskenut euroalueen tämän vuoden kasvuennustetta Lähi-idän sodan aiheuttaman energiasokin vuoksi. Ennustetta laskettiin 0,4 prosenttiyksiköllä 0,8 prosenttiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Euroalueen inflaatiovauhdin OECD ennakoi olevan kuluvana vuonna 2,6 prosenttia, kun aiempi odotus oli 1,9 prosenttia.

Euroopan keskuspankki tavoittelee keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin inflaatiota.

Maailmanlaajuisesti OECD ennustaa yhä 2,9 prosentin talouskasvua. OECD toteaa, että kasvu oli hyvissä kantimissa ennen Lähi-idän sodan alkua ja että ilman sotaa kasvu olisi voinut muodostua 0,3 prosenttiyksikköä korkeammaksi. Energian hintojen nousu ja konfliktin heikko ennakoitavuus kuitenkin nostavat kustannuksia ja laskevat kysyntää.

OECD:n raportissa oletetaan, että energiahäiriöt alkavat helpottaa vuoden keskivaiheilla, vaikkakin tilanteeseen liittyy paljon epävarmuutta.

Osin vaikutukset voivat olla pitkäkestoisia. Urean hinta on noussut helmikuun puolivälin jälkeen 40 prosenttia, mikä voi OECD:n mukaan heikentää satoja vuonna 2027. Urea on yksi tärkeimmistä typpipohjaisista lannoitteista.