Talous

26.3.2026 10:59 ・ Päivitetty: 26.3.2026 11:13

OECD laskee euroalueen kasvuennustetta

AFP / LEHTIKUVA

Talousjärjestö OECD on laskenut euroalueen tämän vuoden kasvuennustetta Lähi-idän sodan aiheuttaman energiasokin vuoksi. Ennustetta laskettiin 0,4 prosenttiyksiköllä 0,8 prosenttiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Euroalueen inflaatiovauhdin OECD ennakoi olevan kuluvana vuonna 2,6 prosenttia, kun aiempi odotus oli 1,9 prosenttia.

Euroopan keskuspankki tavoittelee keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin inflaatiota.

Maailmanlaajuisesti OECD ennustaa yhä 2,9 prosentin talouskasvua. OECD toteaa, että kasvu oli hyvissä kantimissa ennen Lähi-idän sodan alkua ja että ilman sotaa kasvu olisi voinut muodostua 0,3 prosenttiyksikköä korkeammaksi. Energian hintojen nousu ja konfliktin heikko ennakoitavuus kuitenkin nostavat kustannuksia ja laskevat kysyntää.

OECD:n raportissa oletetaan, että energiahäiriöt alkavat helpottaa vuoden keskivaiheilla, vaikkakin tilanteeseen liittyy paljon epävarmuutta.

Osin vaikutukset voivat olla pitkäkestoisia. Urean hinta on noussut helmikuun puolivälin jälkeen 40 prosenttia, mikä voi OECD:n mukaan heikentää satoja vuonna 2027. Urea on yksi tärkeimmistä typpipohjaisista lannoitteista.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
26.3.2026
Kisa SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajuudesta kiristyy – mukaan uusi nimi Pirkkalasta
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
25.3.2026
Arvio: John Stuart Mill oli klassisen liberalismin keskeinen ajattelija, mutta näin hän suhtautui sosialismiin
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
26.3.2026
Demariopiskelijoilta uusi poliittinen ohjelma – ”Olemme monessa asiassa puoluetta edellä”
Lue lisää

