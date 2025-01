Ogier vahvasti kiinni kymmenennessä Monten voitossaan – Rovanperä: ”Iso on ero siihen, missä vauhdin pitäisi olla”

Monte Carlo rallin aloitus ei yllättänyt aurinkoisesta poutasäästä huolimatta. Mustaa jäätä, sulamisvesiä ja liejua eli kaikkia liukkauden muotoja. Uusiin renkaisiin ja kevyempiin autoihin totuttelu aiheutti tukun ojanpohjien kyntämistä. Pertti Knuuttila

Ensimmäisenä itsensä ulos voittotaistelusta ajoi mestaruutta puolustava Hyundain Thierry Neuville. Hän on jo lähes neljä minuuttia jäljessä rallia johtavaa, kotivuorillaan kärkeen kairannutta Toyotan Sebastien Ogieria.

Walesilainen tallitoveri Elfyn Evans joutui taipumaan perjantain iltapäivän lenkillä ranskalaiselle 12,6 sekunnilla. Ensimmäistä ralliaan Hyundailla ajava Adrien Fourmaux on kolmas 1,6 sekunnin päässä Evansista.

Suomalaisittain perjantaiaamu herätti toiveita. Kalle Rovanperä ajoi jäiselle ek:lle pohja-ajan, mutta vaikeudet, kun rengastus muuttui slikseihin asvalttirenkaisiin. Hän on neljäntenä 38,5 sekuntia Ogierista.

– Ei ihmeellistä. Slikseillä ei toimi. Täytyy nyt illalla tutkia, mitä voi tehdä. Muutoksia tehtiin päivähuollossa, meni paremmaksi, mutta ei riittävästi. Iso on ero siihen, missä vauhdin pitäisi olla, summasi Rovanperä päivän jälkeen ennen siirtymistä iltahuoltoon.

Aamunlenkin toinen ek jouduttiin peruuttamaan reitin varrella sattuneen sairastapauksen vuoksi. Rovanperä ainoa kärkikuskeista, joka olisi ajanut sen ristirengastuksella. Iltapäivän lenkillä se ajettiin.

– Luulen, että ristirengastus olisi toiminut siellä paremmin, kuin täydet neljä nastarengasta. Ei se mitenkään pelikirjan suunnitelma ollut, sanoi Rovanperän ek:n olosuhteet nähtyään.

Jo päivä huollossa Rovanperä valitti, että auto hermostunut koko ajan hänen ajotyylilleen. Mutta kiitteli jäänuottiryhmäänsä, jossa ovat Juuso Nordgren ja Janne Ferm.

– Nuotit ovat olleet hyvät, vaikka Juuso On Montessa ensimmäistä kertaa sanoi Rovanperä.

Rallin toisella suomalaisella, Sami Pajarilla, päivä kaksi jakoinen.

– Aamulla hyvääkin vauhtia. Ja nyt illan viimeiselläkin joillakin osuuksilla ihan hyvin. Sitten on osuuksia, joilla jään. Tietenkin on muistettava, että kaikilla se on ottanut aikansa näihin autoihin tottuminen. Rengasrikkokin vei aikaa, aamun lenkin viimeisellä, selvitti lahtelainen päiväänsä.

– En ole ajatellut lähteä kotiin. Ei kannata kauheasti johtopäätöksiä tehdä, kun rallivuotta on ajettu vasta kaksi päivää. Kyllä ymmärrys renkaista tässä kasvaa koko ajan. Ja varmasti tässä rallissa on kuskeja, jotka ovat valmiita ottamaan riskejä. Minä haluan kokemukset koko rallista ja vältän turhia riskejä, summasi Pajari.

Toyotan tiimipäällikkö Jari-Matti Latvala ruoti viiden kuljettajansa edesottamuksia armeliaasti. Ja helppoahan se olikin: kaksoisjohto ja autot sijoilla 4, 7 ja 8.

– Seb (Ogier) sai luottamuksen takaisin suosikkipätkällään ja on nyt todella kovaa kiinni voitosta. Hän menetti eilisen virheen takia luottamuksen, mutta sai sen nyt takaisin. Grippi vaihtelee paljon ja siksi Kalle ei saanut luottamusta sekä tietynlainen ajamattomuus näkyy. kun liukkaus vaihtelee. Sami ajaa liian varmasti ja ajaa nyt ensimmäistä Monteaan todella vaikeissa oloissa. Siksi hänen on vaikea hahmottaa, mikä on turvallinen vauhti, summasi Latvala.

Lauantaina ajetaan ek-kilometreissä rallin pisin päivä – osin aiemmin ajamattomilla teillä.

– En tiedä miten ovat jäät huomenna. Ennakkoon on sanottu, että olisi kuivaa. Tosin jäitä ei pitänyt olla tänäänkään, arvioi Pajari huomista lähes 121 ek-kilometriä.