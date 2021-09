Ohisalo: Ilmastotoimien vauhdittamiseen historialliset yli puoli miljardia euroa

Ohisalo viittasi sovun niin sanottuun perälautakirjaukseen, jonka mukaan tarvittavia lisätoimia tehdään jo maaliskuussa mikäli tarvittavat päästövähennykset eivät ole toteutumassa.

Tavallisen kansalaisen näkökulmasta ilmastopanostukset näkyvät muun muassa kotitalouksien remonttien tukemisessa silloin, kun öljylämmityksestä ollaan luopumassa. Myös sähköauton hankkimiseen on tulossa verotukea.

Ilmastotoimia ollaan Ohisalon mukaan vauhdittamassa Suomessa historiallisella yli puoli miljardin euron summalla.

Sisäministerinä Ohisalo kommentoi myös poliisien rahoitusta, jonka taso on ensi vuoden budjetissa korkeampi kuin tänä vuonna. Hallitus on turvaamassa myös kansainvälisen ihmiskaupan vastaisen toimintaryhmän toimintaedellytykset. Poliisien resursseja vahvistetaan Ohisalon mukaan erityisesti alueille, joilla palvelutaso on heikko.