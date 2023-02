Ohisalo: Tämä on vihreiden kynnyskysymys hallitukseen

Puheenjohtaja Maria Ohisalon mukaan vihreät ei lähde mihinkään sellaiseen hallitukseen, jossa koulutuksesta leikataan euroakaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tämä on kynnyskysymys, Ohisalo sanoi vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa Kouvolassa.

Ohisalo pelkää, että puolueiden kannatusmittauksia johtava kokoomus pettää lupauksensa koulutuksen rahoituksen osalta.

- Kokoomus sanoi ensin, että ei tule koulutusleikkauksia. Sitten se julisti koulutuksen ”erityissuojelun” alaiseksi. Ja nyt tarkka lukija huomaa, että kokoomuksen vaaliohjelmassa sanotaan, että säästöjä koulutuksesta ”vältetään”. Vihreät ei aio vain välttää koulutusleikkauksia, me aiomme estää ne, Ohisalo sanoi puheessaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, että koulutuksen on oltava ”erityissuojelussa” seuraavalla vaalikaudella.

Demokraatti kysyi eilen Orpolta, voiko hän antaa sellaisen lupauksen, että koulutuksesta ei leikata.

– Käytän termiä, että koulutus ja osaaminen ovat erityissuojeluksessa seuraavalla vaalikaudella, Orpo vastasi.

Ohisalo sanoi vihreiden haluavan, että opin tie on avoinna kaikille eikä koulutuspolku pysähdy perhetaustaan.

- Suomi on palautettava osaamisen kärkimaaksi, jossa uteliaisuus, radikaali luovuus ja palo muuttaa maailmaa kukoistavat.

OHISALON mukaan tuntuu siltä, että jokainen puolue on opetellut viime vuosina sanomaan ääneen ”vihreä siirtymä”.

– Se ei vielä kerro puolueiden ympäristöpolitiikan uskottavuudesta yhtään mitään, Ohisalo sanoi.

Hänen mielestään suhtautuminen metsiin ratkaisee sen, ovatko puolueet tosissaan luonnon ja ilmaston suhteen.

- Joitakin kiinnostaa enemmän metsäteollisuuden pikavoitot kuin metsän eläimet ja luonnon monimuotoisuus.

Ohisalon mukaan luonnonsuojelun rahoitus on kaksinkertaistettava, vanhat ja luonnontilaiset metsät suojeltava ja hiilinielujen pelastuspaketti toteutettava. Hän sanoi, ettei vihreät ole mukana sellaisessa hallituksessa, jossa ilmastotoimia lähdetään jarruttamaan tai peruuttamaan.

Viikonloppuna pidettävässä puoluevaltuuston kokouksessa muun muassa hyväksytään vihreiden eduskuntavaaliohjelma. Vihreät julkistaa vaaliohjelmansa maanantaina.

VIHREIDEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne asetti tavoitteen nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin ja esitteli vihreiden keinot tämän saavuttamiseksi.

Keinot ovat koulutus, työperäinen maahanmuutto sekä työnteon kannustimien parantaminen. Harjanne painotti, että keskeinen pilari valtiontalouden tasapainottamisessa on juuri työllisyys.

– Parasta taloudelle on, jos samaan aikaan nostamme työllisyysastetta ja lisäämme työikäisen väestön määrää. Tällä reseptillä kestävyysvajetta on mahdollista kuroa jopa vajaat kolme miljardia euroa. Vihreiden tavoite on nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin, Harjanne sanoi tiedotteen mukaan.

Harjanteen mukaan työperäinen, työhön johtava maahanmuutto on käytännössä välttämättömyys, jollemme halua joutua näivettyvään kierteeseen.

– Työlupaprosessien sujuvoittaminen, työnhaun ja oleskelun mahdollistava työnhakuviisumi, perheenyhdistämisten tulorajojen puolittaminen, lähtömaakoulutus, saatavuusharkinnan poisto, automaattinen työnteko-oikeus kaikkien oleskelulupien yhteydessä ja oleskelulupa tutkinnon suorittamisesta tai työllistymisestä olisivat kaikki perusteltuja toimia, jotta kansainvälinen työvoima saadaan kunnolla avuksi täkäläiseen työvoimapulaan. Onnistunut kotoutuminen on tietysti välttämätöntä, jotta muuttoliike ei näy kerrostuneina työmarkkinoina ja yhteiskunnallisina railoina. Työ on tässäkin avuksi, ja siksi kotoutumiskoulutuksen pitäisi onnistua pääosin työnteon ohessa kotoutussopimuksen avulla, Harjanne sanoi.

Harjanteen mukaan kannustimia työntekoon on parannettava.

– Ansioturvan tulisi kannustaa nykyistä ripeämpään työllistymiseen. Se on myös laajennettava yhdenvertaisesti kaikille – tämä on jo itsessään oikeudenmukaisuuskysymys, ja parantaisi 70 000 pienituloisen asemaa, hän totesi tiedotteen mukaan.