Kotimaa

19.11.2025 12:58 ・ Päivitetty: 19.11.2025 12:59

Oikeus tuomitsi entisen kansanedustajan Tom Packalénin pahoinpitelijän ehdottomaan vankeuteen

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Entinen kansanedustaja Tom Packalén Helsingin käräjäoikeudessa 5. marraskuuta 2025.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona 39-vuotiaan miehen ehdottomaan vankeuteen entiseen kansanedustajaan Tom Packaléniin (ps.) kohdistuneesta väkivallanteosta. Oikeuden mukaan mies syyllistyi törkeään pahoinpitelyyn.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Väkivallanteko tapahtui kesäkuussa 2023 ravintola Teatterissa Helsingissä. Tuomion mukaan mies löi Packalénia nyrkillä kasvoihin niin, että tämä kaatui ja potkaisi tätä vielä pään alueelle. Tuomittu myönsi teon osittain ja katsoi syyllistyneensä perusmuotoiseen pahoinpitelyyn.

OIKEUDEN mukaan hyökkäys oli yllätyksellinen eikä asiassa selvinnyt, että Packalén olisi antanut sille minkäänlaista aihetta.

-  Tallenteelta nähtävissä ollut vastaajan lyönti on ollut niin voimakas, että asianomistaja on kaatunut hallitsemattomasti maahan, jonka jälkeen vastaaja on vielä jatkanut väkivaltaa voimakkaasti potkaisemalla asianomistajaa päänalueelle, tuomiossa sanotaan.

Tallenteen perusteella Packalén menetti hetkellisesti tajuntansa. Oikeuden mukaan teko oli potentiaalisesti erittäin vaarallinen. Pään vamma piti tikata runsaan verenvuodon takia, tuomiossa sanotaan.

-  Myös se, että lääkärinlausunnosta ilmenevällä tavalla asianomistajan pään kuvaaminen on katsottu tarpeelliseksi viittaa iskujen voimakkuuteen.

MIEHEN vuoden ja kahden kuukauden vankeusrangaistus määrättiin ehdottomana hänen aiemman rikollisuutensa takia. Hänellä on taustaa ainakin omaisuusrikoksista.

-  Käräjäoikeus katsoo, että koska vastaaja on jo tuomittu aiemmin kahteen ehdolliseen vankeusrangaistukseen, vaikkakin erityylisistä rikoksista, ja nyt käsiteltävä teko on tehty myös näiden ehdollisten vankeusrangaistusten koeaikana, nyt käsiteltävästä teosta tuomittu vankeus on tuomittava ehdottomana, tuomiossa sanotaan.

Mies ei halunnut tulla kuulluksi asiassa. Vankeusrangaistuksen ohella hänet määrättiin maksamaan Packalénille tuhat euroa korvauksia.

Packalén oli kansanedustaja vuosina 2011-2023. Sittemmin hän on työskennellyt Helsingin poliisissa ja toiminut Helsingin kaupunginvaltuustossa. Kevään kuntavaaleissa hän jäi varasijalle.

Kotimaa

3.8.2023 09:54

Tom Packalénia lyötiin helsinkiläisessä ravintolassa – ”Esitutkinta on edelleen kesken”

Kotimaa

3.2.2025 14:39

Miehelle syyte ex-kansanedustaja Tom Packalénin törkeästä pahoinpitelystä

Toimituksen valinnat

