Politiikka
28.10.2025 12:48 ・ Päivitetty: 28.10.2025 12:48
Oikeuskansleri: Leena Meri ei rikkonut lakia
Oikeuskanslerin mukaan oikeusministeri Leena Meri (ps.) ei toiminut lainvastaisesti antaessaan tiedotusvälineille lausuntoja eduskunnan hyväksyttyä eheytyshoitojen kieltämistä koskevan kansalaisaloitteen.
Meri sanoi tuolloin, ettei oikeusministeriössä voida ryhtyä valmistelemaan juuri hyväksytyssä kansalaisaloitteessa tarkoitettua lainsäädäntöä. Hän perusteli tätä resurssien puutteella ja sillä, että hallituspuolueilta puuttuu asiasta yhteinen näkemys.
Oikeuskansleri Janne Salminen toteaa ratkaisussaan, että Meren lausunnot olivat sikäli harkitsemattomia, että ne saattoivat antaa virheellisen kuvan kansalaisaloitteen tarkoituksesta ja eduskunnan asemasta ylimpänä valtioelimenä.
Asiasta oli tullut oikeuskanslerille useita kanteluja.
EDUSKUNTA hyväksyi maaliskuussa Rikkomaton – kielletään eheytyshoidot -kansalaisaloitteen äänin 125-49. Kansalaisaloitteessa vaadittiin, että eduskunnan tulee aloittaa lainvalmistelu eheytyshoitojen kriminalisoimiseksi.
Eheytyshoitojen kieltämistä kannattivat pitkälti kaikki puolueet perussuomalaisia, kristillisdemokraatteja ja Liike Nytiä lukuun ottamatta.
Niin kutsutuilla eheytyshoidoilla tarkoitetaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviä hoitomuotoja ja terapioita. Niiden tavoitteena on esimerkiksi muuttaa ihmisen seksuaalinen suuntautuminen heteroksi.
