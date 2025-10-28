Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

28.10.2025 12:48 ・ Päivitetty: 28.10.2025 12:48

Oikeuskansleri: Leena Meri ei rikkonut lakia

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Oikeuskanslerin mukaan oikeusministeri Leena Meri (ps.) ei toiminut lainvastaisesti antaessaan tiedotusvälineille lausuntoja eduskunnan hyväksyttyä eheytyshoitojen kieltämistä koskevan kansalaisaloitteen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Meri sanoi tuolloin, ettei oikeusministeriössä voida ryhtyä valmistelemaan juuri hyväksytyssä kansalaisaloitteessa tarkoitettua lainsäädäntöä. Hän perusteli tätä resurssien puutteella ja sillä, että hallituspuolueilta puuttuu asiasta yhteinen näkemys.

Oikeuskansleri Janne Salminen toteaa ratkaisussaan, että Meren lausunnot olivat sikäli harkitsemattomia, että ne saattoivat antaa virheellisen kuvan kansalaisaloitteen tarkoituksesta ja eduskunnan asemasta ylimpänä valtioelimenä.

Asiasta oli tullut oikeuskanslerille useita kanteluja.

EDUSKUNTA hyväksyi maaliskuussa Rikkomaton – kielletään eheytyshoidot -kansalaisaloitteen äänin 125-49. Kansalaisaloitteessa vaadittiin, että eduskunnan tulee aloittaa lainvalmistelu eheytyshoitojen kriminalisoimiseksi.

Eheytyshoitojen kieltämistä kannattivat pitkälti kaikki puolueet perussuomalaisia, kristillisdemokraatteja ja Liike Nytiä lukuun ottamatta.

Niin kutsutuilla eheytyshoidoilla tarkoitetaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviä hoitomuotoja ja terapioita. Niiden tavoitteena on esimerkiksi muuttaa ihmisen seksuaalinen suuntautuminen heteroksi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Tiede ja teknologia
27.10.2025
Suomalaiskomissaari Demokraatille: ”Tekoälyn vinoutuminen pitää estää säätelyllä”
Lue lisää

Simo Alastalo

Ulkomaat
27.10.2025
BBC: Isis yrittänyt kaapata poikia al-Holilta – UM:n Tanner Demokraatille: Valtaosa suomalaisista edelleen leirillä
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
27.10.2025
Arvio: Suomi ei ollut valmis omalaatuiseen ja yliherkkään Helvi Juvoseen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU