Oikeuskansleri pyytää Rydmanilta selvitystä

Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilta (ps.) ja sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä Stea-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa.

Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys.

AINAKIN vasemmistoliiton Veronika Honkasalo on kertonut kannelleensa Rydmanin toiminnasta.

Hänen mukaansa näyttää ilmeiseltä, että Rydmanin päätös kohdistuu tarkoituksellisesti muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustaviin ja maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa toimiviin järjestöihin.