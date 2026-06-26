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Politiikka

26.6.2026 10:31 ・ Päivitetty: 26.6.2026 11:13

Oikeuskansleri pyytää Rydmanilta selvitystä

LEHTIKUVA / JADE SILPO

Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilta (ps.) ja sosiaali- ja terveysministeriöltä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä Stea-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa.

Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys.

AINAKIN vasemmistoliiton Veronika Honkasalo on kertonut kannelleensa Rydmanin toiminnasta.

Hänen mukaansa näyttää ilmeiseltä, että Rydmanin päätös kohdistuu tarkoituksellisesti muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustaviin ja maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa toimiviin järjestöihin.

Rydman ärsytti myös hallituskumppaneistaan kokoomusta ja RKP:tä ajamalla tietyt sosiaali- ja terveysjärjestöt niille myönnettävien Stea-avustusten ulkopuolelle.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on antanut kansliapäälliköille tehtäväksi valmistella kriteereitä uudelleen asetuksella. Ehdotuksen on määrä valmistua alkuviikosta.

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