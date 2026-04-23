23.4.2026 13:01 ・ Päivitetty: 23.4.2026 13:01

Oikeuskansleri vaati selvennystä päätöksenteosta – hallitus tarkensi ydinase-esitystään

Oikeuskansleri Janne Salminen.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Esityksen perusteluita on puolustusministeriön tiedotteen mukaan täydennetty saadun lausuntopalautteen pohjalta.

Perusteluihin on muun muassa avattu laajemmin valtiosäännön mukaista kannanmuodostusta ja päätöksentekoa sekä ylimpien valtionelinten roolia ydinräjähteitä koskevassa päätöksenteossa. Myös vaikutusten arviointia on täydennetty.

Oikeuskansleri Janne Salminen totesi hallituksen ehdotusta koskevassa lausunnossaan, että ylimpien valtioelinten rooli päätöksentekotilanteissa jää liian epämääräiseksi.

- Esitysluonnoksesta ei ilmene, missä kansallisessa päätöksentekomenettelyssä Suomi voisi esimerkiksi hyväksyä sellaisen ydinpelotteen suunnitelman, jossa Suomen aluetta käytettäisiin ydinräjähteen kauttakulkuun, Salminen muun muassa kirjoitti.

Hän sanoi myös, että lain jatkovalmistelussa olisi syytä pohtia, kattaako kriminalisointi riittävän laajasti eri tilanteet, esimerkiksi ydinräjähteen kauttakuljetuksessa tapahtuvan laiminlyönnin.

Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin.

Voimassa olevassa lainsäädännössä ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa on täysin kiellettyä.

Oppositiosta SDP, vasemmistoliitto ja vihreät ovat vastustaneet hallituksen esitystä.

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
23.4.2026
Hus viedään oikeuteen palkkojen alentamisesta – Tehy: ”On kysyttävä, onko tämä jo palkkavarkautta”
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
23.4.2026
Antti Lindtmanilta tyly neuvo Petteri Orpolle: Viisainta olisi erota heti
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
23.4.2026
”Piru on yksityiskohdissa” – ekonomisti huolestui hallinnon säästöistä
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Muu kulttuuri
22.4.2026
Arvio: Monty Pythonin luontaisin humoristi vuodatti vitsejään ja muisteli kavereitaan
Lue lisää

