23.4.2026 13:01 ・ Päivitetty: 23.4.2026 13:01
Oikeuskansleri vaati selvennystä päätöksenteosta – hallitus tarkensi ydinase-esitystään
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Esityksen perusteluita on puolustusministeriön tiedotteen mukaan täydennetty saadun lausuntopalautteen pohjalta.
Perusteluihin on muun muassa avattu laajemmin valtiosäännön mukaista kannanmuodostusta ja päätöksentekoa sekä ylimpien valtionelinten roolia ydinräjähteitä koskevassa päätöksenteossa. Myös vaikutusten arviointia on täydennetty.
Oikeuskansleri Janne Salminen totesi hallituksen ehdotusta koskevassa lausunnossaan, että ylimpien valtioelinten rooli päätöksentekotilanteissa jää liian epämääräiseksi.
- Esitysluonnoksesta ei ilmene, missä kansallisessa päätöksentekomenettelyssä Suomi voisi esimerkiksi hyväksyä sellaisen ydinpelotteen suunnitelman, jossa Suomen aluetta käytettäisiin ydinräjähteen kauttakulkuun, Salminen muun muassa kirjoitti.
Hän sanoi myös, että lain jatkovalmistelussa olisi syytä pohtia, kattaako kriminalisointi riittävän laajasti eri tilanteet, esimerkiksi ydinräjähteen kauttakuljetuksessa tapahtuvan laiminlyönnin.
Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin.
Voimassa olevassa lainsäädännössä ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa on täysin kiellettyä.
Oppositiosta SDP, vasemmistoliitto ja vihreät ovat vastustaneet hallituksen esitystä.
