Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.1.2026 12:51 ・ Päivitetty: 13.1.2026 12:51

Oikeusministerit: Suomi ja Viro edistävät vankien siirtoa kotimaihinsa

DEMOKRAATTI / JUKKA-PEKKA FLANDER
Helsingin vankila Sörnäisissä on useimpien muiden suljettujen vankiloiden tavoin käynyt ahtaaksi.

Oikeusministeri Leena Meren (ps.) mukaan Suomen vankiloissa tuomiotaan suorittavat virolaisvangit voidaan siirtää aiempaa helpommin kotimaansa vankiloihin.

Demokraatti

Demokraatti

Oikeusministeriön tiedotteen mukaan Meri ja Viron oikeus- ja digitalisaatioministeri Liisa-Ly Pakosta allekirjoittivat Tallinnassa yhteisen julistuksen vankien siirron tehostamisesta Suomen ja Viron välillä.

– Suomella ja Virolla on hyvät suhteet ja olen iloinen, että meillä on ollut mahdollisuus keskustella myös vankien siirrosta maittemme välillä. Esimerkiksi pitkät siirtomenettelyt johtavat siihen, ettei Suomessa olevia virolaisia vankeja aina saada siirrettyä Viroon ennen kuin vankeustuomio loppuu. Tätä on tarkoitus nyt parantaa, kommentoi Meri tiedotteessa.

Hallitusohjelman mukaan kaikkien ulkomaalaisten vankien siirtämistä kotimaidensa vankiloihin edistetään. Tiedotteen mukaan virolaiset ovat suurin ulkomaalaisten vankien ryhmä Suomen täynnä olevissa vankiloissa ja siksi Suomi on ollut vankien siirtämistä koskevassa asiassa aloitteellinen.

ALLEKIRJOITETUSSA julistuksessa oikeusministerit sopivat vankien siirtoa koskevan yhteistyön parantamisesta eri tavoin. Ministeriön mukaan Suomen ja Viron välisten vankien siirtojen esteiden syitä tunnistetaan, tarvittavia toimenpiteitä siirtojen tehostamiseksi toteutetaan ja maiden vankeinhoitolaitosten yhteistyötä tiivistetään.

Lisäksi varmistetaan muun muassa, että Suomen vankiloissa olevat virolaiset vangit ovat tietoisia oikeudestaan siirtyä Viroon. Julistusta täydennetään tänä keväänä laadittavalla erillisellä yhteisymmärryspöytäkirjalla, jossa sovitaan vielä tarkemmin konkreettiset keinot vankien siirtojen tehostamiseksi.

Viro aikoo poistaa kansallisesta lainsäädännöstään ehdon, jonka perusteella Viro ei ole ottanut vastaan virolaisia vankeja, joilla on vankeusrangaistusta jäljellä vähemmän kuin kuusi kuukautta.

Lisää aiheesta

”Työturvallisuus on päivittäin uhattuna” – ammattiliitto varoittaa vankeinhoidon kriisistä

Oikeusministerien tapaamisessa keskusteltiin tiedotteen mukaan myös oikeusalan ajankohtaisista EU-aiheista kuten oikeusalan digitalisaatiosta, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta sekä tulevista yhtiöoikeuden ja kuluttajasuoja-alan EU-aloitteista.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

1.12.2025 13:18

”Työturvallisuus on päivittäin uhattuna” – ammattiliitto varoittaa vankeinhoidon kriisistä

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
12.1.2026
Oletko aina tukenut näitä maita väärin? Nyt saat hävetä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
13.1.2026
Arvio: Kullervo-spektaakkeli on kuin kalevalainen luontodokkari rytmitettynä Die Hard -poljennolla
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU