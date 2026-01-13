Oikeusministerit: Suomi ja Viro edistävät vankien siirtoa kotimaihinsa

Oikeusministeri Leena Meren (ps.) mukaan Suomen vankiloissa tuomiotaan suorittavat virolaisvangit voidaan siirtää aiempaa helpommin kotimaansa vankiloihin. Demokraatti Demokraatti

Oikeusministeriön tiedotteen mukaan Meri ja Viron oikeus- ja digitalisaatioministeri Liisa-Ly Pakosta allekirjoittivat Tallinnassa yhteisen julistuksen vankien siirron tehostamisesta Suomen ja Viron välillä.

– Suomella ja Virolla on hyvät suhteet ja olen iloinen, että meillä on ollut mahdollisuus keskustella myös vankien siirrosta maittemme välillä. Esimerkiksi pitkät siirtomenettelyt johtavat siihen, ettei Suomessa olevia virolaisia vankeja aina saada siirrettyä Viroon ennen kuin vankeustuomio loppuu. Tätä on tarkoitus nyt parantaa, kommentoi Meri tiedotteessa.

Hallitusohjelman mukaan kaikkien ulkomaalaisten vankien siirtämistä kotimaidensa vankiloihin edistetään. Tiedotteen mukaan virolaiset ovat suurin ulkomaalaisten vankien ryhmä Suomen täynnä olevissa vankiloissa ja siksi Suomi on ollut vankien siirtämistä koskevassa asiassa aloitteellinen.

ALLEKIRJOITETUSSA julistuksessa oikeusministerit sopivat vankien siirtoa koskevan yhteistyön parantamisesta eri tavoin. Ministeriön mukaan Suomen ja Viron välisten vankien siirtojen esteiden syitä tunnistetaan, tarvittavia toimenpiteitä siirtojen tehostamiseksi toteutetaan ja maiden vankeinhoitolaitosten yhteistyötä tiivistetään.

Lisäksi varmistetaan muun muassa, että Suomen vankiloissa olevat virolaiset vangit ovat tietoisia oikeudestaan siirtyä Viroon. Julistusta täydennetään tänä keväänä laadittavalla erillisellä yhteisymmärryspöytäkirjalla, jossa sovitaan vielä tarkemmin konkreettiset keinot vankien siirtojen tehostamiseksi.

Viro aikoo poistaa kansallisesta lainsäädännöstään ehdon, jonka perusteella Viro ei ole ottanut vastaan virolaisia vankeja, joilla on vankeusrangaistusta jäljellä vähemmän kuin kuusi kuukautta.

Oikeusministerien tapaamisessa keskusteltiin tiedotteen mukaan myös oikeusalan ajankohtaisista EU-aiheista kuten oikeusalan digitalisaatiosta, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta sekä tulevista yhtiöoikeuden ja kuluttajasuoja-alan EU-aloitteista.