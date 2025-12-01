Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.12.2025 13:18 ・ Päivitetty: 1.12.2025 13:23

”Työturvallisuus on päivittäin uhattuna” – ammattiliitto varoittaa vankeinhoidon kriisistä

Jukka-Pekka Flander

Vankeinhoito on kriisissä, Vankilavirkailijain liitto varoittaa. Liiton mukaan vankiloiden yliasutus uhkaa turvallisuutta, ja henkilöstön työhyvinvointi on heikentynyt resurssipulan vuoksi.

Vankilavirkailijain liiton edustajiston mukaan kaikissa suljetuissa vankiloissa ja useimmissa avovankiloissa on enemmän vankeja kuin vankipaikkoja.

– Kuitenkaan henkilöstömäärä ei ole kasvanut tilanteen mukaan, vaikka vankeja on vankiloissa enemmän kuin aikaisemmin, liiton edustajisto huomauttaa kannanotossaan.

Liiton mukaan yliasutus pakottaa sijoittamaan vankeja avovankiloihin ja valvottuun koevapauteen tilanteissa, joissa se ei ole turvallisuuden näkökulmasta ihanteellista. Riskit lisääntyvät avovankiloissa ja yhteiskunnassa, eikä riittävän valvonnan järjestäminen avoseuraamuksiin nykyisellä henkilöstömäärällä ole mahdollista.

– Vankimäärän kasvaessa yksintyöskentely on lisääntynyt, vaikka sitä tulisi turvallisuussyistä välttää. Samaan aikaan vankien/tuomittujen/epäiltyjen henkilökuntaan kohdistamat uhka- ja vaaratilanteet ovat lisääntyneet sekä vankiloissa että yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Henkilöstön työturvallisuus on päivittäin uhattuna.

VANKILAVIRKAILIJAIN liiton edustajisto katsoo, että koulutettua henkilöstöä pitää saada lisää.

Liitto muistuttaa, että Rikosseuraamuslaitos (Rise) vähensi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa koulutettavien vartijoiden aloituspaikkoja. Vuosina 2010-2019 koulutukseen hyväksyttiin yhteensä 402 opiskelijaa eli keskimäärin 40 vuodessa.

– Nyt tuota koulutusvelkaa maksetaan rajusti. Onneksi opiskelijoiden määrää on nostettu. Viimeisen viiden vuoden aikana koulutukseen on valittu yhteensä 558 opiskelijaa.

Vankilavirkailijain liitto vaatii, että Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen olemassaolo turvataan.

RISEN henkilöstön työhyvinvointi ei ole Vankilavirkailijain liiton edustajiston mukaan hyvissä kantimissa. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja ovat liiton mukaan koko valtionhallintoon verrattuna melkein kaksinkertaiset.

– Jatkuva kiire, työmäärän lisääntyminen ja yliasutus aiheuttavat voimakasta psykososiaalista kuormitusta.

– Säästösyistä Rise on vähentänyt henkilöstön työhyvinvointiin liittyvän toiminnan minimiin ja heikentänyt työterveyshuoltoa. Tämä ei paranna henkilöstön työhyvinvointia, koska esimerkiksi yhteiset liikunta- ja kulttuuritapahtumat ovat olleet hyvin pidettyjä henkilöstön keskuudessa, liiton edustajisto moittii.

