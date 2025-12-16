Oikeutta Vendille -liikkeelle Demarinaisten tasa-arvotyön palkinto – ”Sukupuolittuneesta väkivallasta pitää puhua”

Demarinaisten tasa-arvotyön palkinnon saa tänä vuonna Oikeutta Vendille -liike, joka on tehnyt tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan näkyväksi. Demokraatti Demokraatti

Liikkeen takana ovat Valkeakoskella vuonna 2024 surmatun 15-vuotiaan Vendin sisko Vilma Salminen ja täti Saara Salminen.

Demarinaisten mukaan liike on nostanut julkiseen keskusteluun tyttöjen ja naisten turvallisuutta, sukupuolittunutta väkivaltaa ja seksuaalirikoksia.

– Me elämme yhteiskunnassa, jossa tytöt ja naiset kasvatetaan yhä varomaan – ei vaatimaan turvaa. Tämän pitää muuttua, Oikeutta Vendille -liikkeen Saara ja Veera Salminen sanovat tiedotteessa.

– Sukupuolittuneesta väkivallasta pitää puhua niin kuin se on: rakenteellinen ongelma, joka vaatii rohkeita tekoja ja poliittista tahtoa, ei vain kampanjointia ja kauniita sanoja. Me puhumme, koska tunnemme, ettemme voi olla hiljaa. Olemme kiitollisia, että kuulette meitä. Kaikkien tyttöjen ja naisten pitäisi saada kävellä rauhassa kotiin.

Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila nostaa esiin Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Eurostatin tutkimuksen, jonka mukaan Suomi on EU:n turvattomin maa naisille. Tilastokeskuksen mukaan yli puolet suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai uhkailua.

– Tilastot paljastavat karun todellisuuden ongelman vakavuudesta – vaikka aihetta saatetaan julkisessa keskustelussa vähätellä. Oikeutta Vendille -liike tekee tärkeää työtä pitääkseen sukupuolittuneen väkivallan esillä ja vaatiakseen konkreettisia toimia sen lopettamiseksi, Marttila sanoo.

Eurostatin tilastoissa huomioitavaa on, että mikä ymmärretään ja määritellään väkivallaksi, vaihtelee EU.n sisälläkin maasta ja kulttuurista riippuen.

Demarinaiset ovat jakaneet tasa-arvotyön palkintoa jo vuodesta 2021. Aiemmin se on myönnetty Plan Internationalille, Monika-Naiset liitto ry:lle, Vailla vakinaista asuntoa ry:lle ja viime vuonna Ensi- ja turvakotien liitolle ja Riitta Särkelälle pitkästä työstään liitossa.