”Olen niin onnellinen, rukouksiini on vastattu” – kaksi lasta pelastettiin maanjäristyksen raunioista Turkissa

Egeanmeren perjantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut Turkissa 85:een. Järistyksessä on loukkaantunut yli 960 ihmistä. Pelastustyöt järistyksen jäljiltä jatkuvat nyt neljättä päivää. CNN Türkin mukaan raunioista on löydetty vielä elossa olevia ihmisiä, muun muassa 3-vuotias tyttö.