”Olen sen kymmeniä ja kymmeniä kertoja tästä pöntöstä sanonut” – Eduskunta kävi läpi syksyn lisäbudjettia

Oppositio puuttui erityisesti verotulojen arvioitua pienempään määrään, kun eduskunta kävi keskiviikkona lähetekeskustelua vuoden kolmannesta lisäbudjetista. Siinä verotuloarviota ehdotetaan alennettavaksi yli 700 miljoonalla eurolla muun muassa ennakoitua alemman verokertymän vuoksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) huomautti, että tuoreiden tietojen mukaan Suomi velkaantuu tällä hetkellä kaikista nopeimmin koko Euroopan unionissa.

- Kun meidän velkaantumiskehityksemme keskeinen ongelma varsinkin akuutisti on tämä tulopohja, joka on rapautunut, niin on pakko kysyä, että onko tässä tilanteessa mitään järkeä keventää vuonna 2027 yhteisöveroa melkein miljardilla, ja tämä kaikki velaksi.

Verotulojen alenemiseen kiinnitti huomiota myös kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.). Hän sanoi, että pienituloisilta leikkaaminen ei näytä vahvistaneen julkista taloutta vaan heikentäneen ostovoimaa ja kysyntää, mikä taas on leikannut kasvua ja alentanut verotuloja.

- Leikkauspolitiikka on siis kääntynyt tavoitettaan vastaan, ja velkasuhde on lähtenyt sen kun vain nousemaan. Täytyy siis todeta, että hallituksen tekemien sopeutusten kohdennus, mitoitus ja ajoitus ovat tulosten valossa epäonnistuneet, Sarkkinen sanoi.

VALTIOVARAINMINISTERI Riikka Purra (ps.) kiisti, että hallituksen sopeutustoimet olisivat syynä korkeisiin työttömyyslukuihin tai talouskasvun puutteeseen.

- Tämä ei pidä paikkaansa. Olen sen kymmeniä ja kymmeniä kertoja tästä pöntöstä sanonut.

Pirkanmaalaiset kansanedustajat nostivat keskustelussa esiin sen, ettei lisäbudjettiesityksestä löytynyt rahoitusta valtatie yhdeksän peruskorjaukseen.

- Siellä herättiin painajaiseen, kun aluksi sanottiin, että nyt se ysitie vihdoin toteutetaan. Ja sitten ilmoitettiinkin, että ei sitä tulekaan, sanoi Jouni Ovaska (kesk.).

Sama viesti oli Hanna Laine-Nousimaalla (sd.). Hän huomautti, että rahaa luvattiin vielä syyskuun lopulla, mutta lokakuussa sitä ei enää esityksessä ollutkaan.

- Miten tällainen poukkoilu voi olla mahdollista? Se on aivan kestämätöntä alueelle, jossa joudutaan kyseisellä tiellä kulkemaan päivittäin tietäen, että matkalla on erittäin vaarallisia risteyksiä.

Valtiovarainministeri Purra vastasi, että asiaa käsitellään osana laajempaa päätöstä liikenneinvestoinneista. Päätöksiä tehdään hänen mukaansa ensi vuoden täydentävän talousarvion yhteydessä marraskuun aikana.

- Mielestäni se, että valtatie yhdeksän mahdollisesti viivästyy, on kuitenkin parempi asia kuin se, että sitä ei tulisi ollenkaan, kuten edellisellä hallituskaudella. Vaikka ymmärtääkseni tarpeet olivat aivan vastaavat kuin tälläkin hetkellä, Purra sanoi.

Terhi Riolo Uusivaara/STT