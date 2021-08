Öljylämmityksen vaihtajille tarjottavaa avustusta hakenut vuodessa jo peräti 15 500 pientalon omistajaa 

Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen öljylämmityksestä luopumisen avustuksista pientaloissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ympäristöministeriö ja Pirkanmaan ELY-keskus tiedottavat, että avustus täyttää jatkossa EU:n elpymisvälineen kriteerit, ja siihen voidaan hakea lisärahaa EU:lta vuoden 2022 talousarviolla.

Asetuksen myötä jaettavaksi vapautuvat nyt myös vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa avustukseen osoitetut 9,4 miljoonaa euroa.

Tiedotteen mukaan avustus on saavuttanut suuren suosion. Sitä on hakenut vuodessa jo 15 475 öljylämmitteisen pientalon omistajaa. Myönteisen päätöksen on saanut 7 680 hakijaa ja kielteisen 525.

Avustuspäätöksiin on nyt sidottu yhteensä 28 miljoonaa euroa. Hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä yli puoli vuotta, mutta käsittelyn odotetaan nopeutuvan, kun hakemusjonoa päästään purkamaan nyt jaettavaksi vapautuneiden määrärahojen turvin. Hakemusten käsittelyyn on palkattu myös lisävoimia elokuusta alkaen.

Toukokuussa julkistetussa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa linjataan, että öljylämmityksestä luopumista tuetaan EU:n elvytysvaroista yhteensä 70 miljoonan euron lisärahalla.

Siitä 65 miljoonaa euroa ohjataan pientalojen omistajille ja 5 miljoonaa euroa kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille. Tämä mahdollistaa noin 15 000 rakennuksen siirtymisen pois öljylämmityksestä ja tuottaa noin 100 000 hiilidioksiditonnin vuotuiset päästövähennykset taakanjakosektorilla.

Komission odotetaan hyväksyvän Suomen kestävän kasvun ohjelman kuluvan syksyn aikana.

Avustuksen ehdot säilyvät ennallaan. Sitä voidaan myöntää pientalon omistavalle yksityishenkilölle tai kuolinpesälle, kun ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljylämmitys korvataan fossiilittomaan energiaan perustuvalla lämmitysjärjestelmällä, ja kun muutostöiden kustannukset ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen.

Avustuksen määrä on 4 000 euroa siirryttäessä öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun ja 2 500 euroa siirryttäessä muihin lämmitysjärjestelmiin.

Avustusta ei myönnetä fossiilisia polttoaineita käyttäviin rakennuskohtaisiin lämmitysjärjestelmiin.

Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.