2.4.2026 08:25 ・ Päivitetty: 2.4.2026 08:23
Olkiluodon ydinreaktorit hiljenevät hetkeksi – syynä vuosihuolto ja polttoaineenvaihto
Teollisuuden voiman (TVO) mukaan Olkiluodon ydinvoimalan ykkös- ja kakkosreaktori ovat vuosihuollossa keväällä ja alkukesästä. Sähköntuotannon tehonlasku alkaa jo pääsiäisenä.
Vuonna 1979 käyttöön otettu Olkiluoto 1 on huollossa arviolta 55 päivää 13. kesäkuuta asti. TVO:n mukaan tarkoituksena on tehdä voimalaan useita laajoja työkokonaisuuksia ja laitosmuutoksia. Yhteensä tehtäviä töitä on noin 1 350.
Kaksikosta nuoremmalle, vuonna 1982 toimintansa aloittaneelle OL2:lle puolestaan tehdään nyt polttoaineenvaihto, joka aiheuttaa tuotantoon noin kymmenen päivän tauon.
Laitosyksikön tehonlasku huoltoa varten alkaa jo sunnuntaina, kun yksikön tehoa vähennetään noin puoleen.
Voimaloiden rutiininomaisetkin vuosihuollot ovat aina työläitä urakoita. Nyt niihin osallistuu TVO:n työntekijöiden lisäksi noin 1 400 alihankkijoiden työntekijää.
NUORIN REAKTORI eli huhtikuussa 2023 tuotannon aloittanut Olkiluoto 3 toimii tällä välin suunnitellusti.
Kolmosellakin on edessä tänä vuonna määräaikaishuolto, mutta se pitää tehdä vasta syys-lokakuussa laitosyksikön 18 kuukauden käyttöjakson jälkeen.
TVO:n mukaan Olkiluodossa tuotetaan noin 30 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.
