Tiede ja teknologia

2.4.2026 08:25 ・ Päivitetty: 2.4.2026 08:23

Olkiluodon ydinreaktorit hiljenevät hetkeksi – syynä vuosihuolto ja polttoaineenvaihto

Teollisuuden Voima / handout
Olkiluodon ydinvoimalaitokset sijaitsevat Eurajoella lähellä Poria.

Teollisuuden voiman (TVO) mukaan Olkiluodon ydinvoimalan ykkös- ja kakkosreaktori ovat vuosihuollossa keväällä ja alkukesästä. Sähköntuotannon tehonlasku alkaa jo pääsiäisenä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vuonna 1979 käyttöön otettu Olkiluoto 1 on huollossa arviolta 55 päivää 13. kesäkuuta asti. TVO:n mukaan tarkoituksena on tehdä voimalaan useita laajoja työkokonaisuuksia ja laitosmuutoksia. Yhteensä tehtäviä töitä on noin 1 350.

Kaksikosta nuoremmalle, vuonna 1982 toimintansa aloittaneelle OL2:lle puolestaan tehdään nyt polttoaineenvaihto, joka aiheuttaa tuotantoon noin kymmenen päivän tauon.

Laitosyksikön tehonlasku huoltoa varten alkaa jo sunnuntaina, kun yksikön tehoa vähennetään noin puoleen.

Voimaloiden rutiininomaisetkin vuosihuollot ovat aina työläitä urakoita. Nyt niihin osallistuu TVO:n työntekijöiden lisäksi noin 1 400 alihankkijoiden työntekijää.

NUORIN REAKTORI eli huhtikuussa 2023 tuotannon aloittanut Olkiluoto 3 toimii tällä välin suunnitellusti.

Kolmosellakin on edessä tänä vuonna määräaikaishuolto, mutta se pitää tehdä vasta syys-lokakuussa laitosyksikön 18 kuukauden käyttöjakson jälkeen.

TVO:n mukaan Olkiluodossa tuotetaan noin 30 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.

Huomasitko nämä?

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
2.4.2026
Arvio: Nobelisti tarjoilee hiljaisuutta ja rauhaa – kokonaisuudesta muodostuu mestariteos
Lue lisää

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
4.4.2026
Ei enää samaa suuntaa: Näin naisten ja miesten puoluekannat eriytyvät Ruotsissakin
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
3.4.2026
Janne Riiheläinen: USA valjasti diplomaattinsa propagandatöihin – onko Suomi hereillä?
Lue lisää

