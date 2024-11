“Ollaan oltu pää hiekassa ja pupu pöksyssä” – SDP:n Qvintus pitää selvänä, että EU:n yhteisvelkaa tarvitaan

SDP:n puoluehallituksen jäsen Dimitri Qvintus vaatii Suomelta aktiivisuutta EU:n yhteisvelan suhteen. Demokraatti Demokraatti

Hiljaisuuteen ei ole tässä turvallisuustilanteessa varaa, kahden pääministerin erityisavustajana toiminut Qvintus huomauttaa.

– Pidin jo ennen eurovaaleja selvänä, että EU joutuu ottamaan yhteisvelkaa. Syynä ennen kaikkea Euroopan turvallisuustilanne, puolustuksen vahvistaminen ja Ukrainan tukeminen. Se oli realistin puheenvuoro, vaikka tiedostin, että Suomen EU-politiikan yleisin sana on viimeiset 15 vuotta ollut ”ei”, hän toteaa tiedotteessa.

Nyt on Qvintuksen mielestä korkea aika ymmärtää, että jatkuva ein sanominen on vahingoittanut Suomen etua.

– Ollaan oltu pää hiekassa ja pupu pöksyssä jopa yhteisvelasta keskustelemisen suhteen. Enää siihen ei ole varaa.

HÄN PITÄÄ tärkeänä, että presidentti Sauli Niinistö totesi Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa kannattavansa yhteisvelkaa EU:n puolustuksen vahvistamiseksi.

– Niinistö on realisti ja sanoo niin kuin asia on. On täysin selvää, että yhteisvelkaa tarvitaan ja joka muuta väittää, ei joko tiedä mistä puhuu tai kerro totuutta. Jospa Niinistön puheenvuoro herättäisi suomalaiset poliitikot tälläkin kertaa. Ennenkin on vaadittu presidenttiä poliittiseksi miinanpolkijaksi.

QVINTUKSEN mukaan on ongelmallista, että tilanteessa, jossa kaikki ymmärtävät koko Euroopan turvallisuuden olevan kyseessä, EU-maiden poliitikot tuntevat houkutusta korostaa kansallisia ratkaisuja ja korkeintaan kuiskailla yhteisistä ratkaisuista, joskus jopa sivuuttaa ne täysin.

Eihän tämä ole joko tai- vaan sekä että -tilanne mitä suurimmissa määrin, Qvintus huomauttaa.

– Kaikista maista juuri Suomen luulisi tietävän, että historian virheitä ei kannata toistaa EU-tasolla. Eurooppalaista malli cajanderia ei halua nähdä kukaan – paitsi Venäjän diktaattori Vladimir Putin. Suomen on aika ottaa aktiivinen rooli EU:ssa sen suhteen, että yhteisvelkaa hyödynnetään meidän ja kaikkien eurooppalaisten turvallisuuden hyväksi viisaalla tavalla. Pääministeri Petteri Orpon pitää ottaa tässä asiassa johtajuus.