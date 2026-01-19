Olli Rehn jäi kakkoseksi – Kroatian keskuspankkiiri nousemassa EKP-pomovirkaan

STT:n tietojen mukaan euroalueen valtiovarainministerit ovat valinneet yllättäen Euroopan keskuspankin (EKP) uudeksi varapääjohtajaksi Kroatian keskuspankin nykyisen pääjohtajan Boris Vujcicin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vujcic, 61, johti aikoinaan muun muassa maansa siirtymistä euroon. Hän ei kuitenkaan ollut viime viikolla EU-parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosittelemien ehdokkaiden joukossa. Nämä, eli Latvian Martins Kazaks ja Portugalin Mario Centeno putosivat äänestyskierroksilla jo aiemmin.

Paikasta kisasi myös Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, jota pidettiin vielä viime viikkoon asti kisassa vahvana ehdokkaana. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Rehn jäi kisassa toiseksi.

Virallisesti uuden varapääjohtajan valinta vahvistetaan vielä Eurooppa-neuvostossa, mutta ehdokkaan muuttamista ei pidetä todennäköisenä.

Suomea kokouksessa edusti valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.). Suomi lobbasi Rehnin valinnan puolesta vielä loppumetreille.

SUOMEN ehdokas Rehn itse arvioi perjantaina lähettämässään tiedotteessa, että Euroopan keskuspankin varapääjohtajan valinnassa painavat myös muut syyt kuin ehdokkaiden ammatillinen pätevyys.

Rehnin mielestä ehdokkaille pankissa laadittu hakijajärjestys heijastaa poliittisia mieltymyksiä, eli sopivuutta. Hän kehotti tiedotteessaan arvioimaan kokemustaan ja pätevyyttään varapääjohtajan tehtävään.

EKP on euroalueen keskuspankki. Sen päätehtävän on pitää yllä hintavakautta, ja sen päätökset esimerkiksi korkotasosta heijastuvat suoraan Suomenkin talouteen.

Teksti: STT / Sanna Raita-aho