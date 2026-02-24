Oma Säästöpankin ex-johdolle kovat rikosepäilyt

Oma Säästöpankin entistä toimitusjohtajaa Pasi Sydänlammia ja entistä varatoimitusjohtajaa Pasi Turtiota epäillään törkeästä petoksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asia käy ilmi Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tiedoista. Oikeudesta kerrottiin STT:lle, että keskusrikospoliisi (KRP) on toimittanut oikeudelle vakuustakavarikkovaatimuksen, joka kohdistuu Sydänlammiin ja Turtioon.

Rikosepäilystä uutisoi aiemmin Talouselämä.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet maaliskuun 2020 ja kesäkuun 2024 välisenä aikana. Oikeus käsittelee poliisin vaatimusta perjantaina.

KRP ei kommentoinut esitutkinnan sisältöä.

Turtio jätti Oma Säästöpankin keväällä 2024 ja Sydänlammi saman vuoden kesäkuussa.

Sydänlammi viestitti Talouselämälle, ettei hänellä ole tietoa rikosepäilystä. Sydänlammin mukaan häntä ei ole kuultu tai kuulusteltu asiassa. Talouselämä ei tavoittanut Turtiota kommentoimaan rikosepäilyä.

JO VIIME vuonna poliisi kertoi tutkineensa useita pankin entisten työntekijöiden toimintaan liittyviä rikosepäilyjä muun muassa väärin perustein tehdystä luotonannosta ja sisäpiiritiedon väärinkäytöksestä.

Pankin tulos on heikentynyt parissa vuodessa huomattavan paljon, koska pankki on joutunut varaamaan suuria summia paljastuneiden väärinkäytösten korvaamisiin.