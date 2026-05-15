Oma Säästöpankki saa maksaa laiminlyönneistään: taas tuli lisärapsuja

Finanssivalvonta (Fiva) on määrännyt Oma Säästöpankille 400 000 euron seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Fivan mukaan pankki muun muassa laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Pankki ei myöskään saattanut sisäpiiriluetteloita viipymättä ajan tasalle sen jälkeen, kun henkilöillä ei ollut enää pääsyä sisäpiiritietoon.

Lisäksi pankin sisäpiiriluettelot eivät sisältäneet kaikkia sääntelyn edellyttämiä tietoja.

Pankin laiminlyönnit liittyivät vuosina 2021 ja 2022 julkistettuihin sisäpiiritietoihin. Ne koskivat peruspankkijärjestelmän uudistamista koskevan sopimuksen purkamista ja siihen liittyvää merkittävää korvausta sekä yhdistymisneuvotteluja Liedon Säästöpankin kanssa.

Fiva tiedotti toukokuussa 2024, että se oli tehnyt poliisille tutkintapyynnön Oma Säästöpankkiin liittyvistä epäillyistä pörssirikoksista. Samalla Fiva kertoi selvittävänsä tarvetta määrätä pankille hallinnollisia seuraamuksia.

TÄNÄ KEVÄÄNÄ Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kaksi entistä pankin hallituksen jäsentä sakkoihin sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Asia käsiteltiin tunnustamismenettelyssä, ja kumpikin tuomituista myönsi tuomioesityksen mukaiset teot.

Myös kolmatta entistä Oma Säästöpankin hallituksen jäsentä vastaan on nostettu syyte sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Hänen tapauksestaan käräjäoikeus ei ole vielä antanut tuomiota. Lisää aiheesta Oma Säästöpankin ex-johdolle kovat rikosepäilyt

Pankki on ollut rikosuutisissa aiemminkin muun muassa löperöksi epäillyn sisäisen valvontansa takia. Vuonna 2024 pankin entinen työntekijä sai ehdollisen vankeustuomion pankin ja omaisensa varojen kavaltamisesta.

Sotkut ja korvaustarpeet vaikuttivat monena vuonna pankin tulokseenkin negatiivisesti.

TÄNÄ KEVÄÄNÄ pankin tuotot kääntyivät nousuun, mutta ongelmaluottoja sillä on aiempaa enemmän.