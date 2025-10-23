Omaishoitajien määrässä isoja eroja: näissä maakunnissa heitä on eniten

Hyvinvointialueiden väliset erot omaishoitajien suhteellisessa määrässä ovat suuret, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viime vuonna omaishoitajia oli joillakin hyvinvointialueilla suhteessa yli puolet enemmän kuin toisilla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuhatta asukasta kohti omaishoitajia oli Kainuussa 17 ja Etelä-Savossa sekä Lapissa 16. Määrät olivat maan korkeimmat.

Suhteessa väestöön vähiten omaishoitajia oli Päijät-Hämeessä, missä heitä oli tuhatta asukasta kohti kuusi ja Helsingissä sekä Vantaa-Keravan alueilla, missä heitä oli tuhatta asukasta kohti seitsemän.

- Eroja selittävät hyvinvointialueiden erilaiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Myös alueiden olosuhteet ja väestöpohja eroavat toisistaan. Toisilla alueilla esimerkiksi apua tarvitsevaa vanhempaa väestöä on enemmän. Myös kulttuuriset tekijät ja mahdollinen tiedon puute omaishoidon mahdollisuuksista voivat selittää eroja, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Elina Lindström tiedotteessa.

KAIKKIAAN hoitosopimuksen tehneitä omais- ja sijaishoitajia oli Suomessa viime vuonna 62 000. Noin 70 prosenttia omaishoitajista oli naisia ja yli puolet heistä oli eläkkeellä. Puolet omaishoitajista oli 15-64-vuotiaita ja puolet 65 vuotta täyttäneitä.

Viime vuonna omaishoitajien määrä väheni prosentilla toissavuoteen verrattua, mutta vuoteen 2019 verrattuna määrä on kasvanut 11 prosentilla.

THL:n mukaan omaishoidon hoitopalkkioita maksettiin viime vuonna yhteensä 328 miljoona euroa. Suurin osa omaishoitajista sai kuukausitasolla 400-500 euron palkkion.