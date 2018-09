”On mahdollista, että rakennamme vielä lisää tuulivoimaa Suomessa” – Eurooppaan rakennetaan ensimmäistä kertaa tuulivoimaa ilman valtion tukia

Hakukoneyhtiö Googlen uudet energiasopimukset merkitsevät sitä, että yhtiötä palvelevat tuulivoimapuistot rakennetaan kokonaan ilman valtion tukia – ensimmäisinä Euroopassa.

Google kertoi tiistaina ostavansa kolmen suomalaisen tuulipuiston koko tuotannon. Google saa sähköä kiinteään hintaan ranskalaisen Neoenin sekä saksalaisten CPC:n ja Wpd:n tuulivoimaloista.

Neoenin voimalahanke sijaitsee Närpiössä, CPC:n Isojoella ja Wpd:n Kannuksessa. Rakennettava lisäkapasiteetti on tarkoitettu Googlen datakeskuksen käyttöön Haminassa.

– Toimintamme on yleisesti kasvussa Euroopassa, ja datakeskuksemme Suomessa on työllistetty. On mahdollista, että rakennamme vielä lisää tuulivoimaa Suomessa, mutta se jää nähtäväksi, kertoi Googlen EU-alueen energiajohtaja Marc Oman STT:lle.

Omanin mukaan vastaavat sopimukset ovat yleisimpiä Yhdysvalloissa, mutta ne ovat lisääntymässä myös Euroopassa. Ruotsissa, Norjassa ja Hollannissa ne ovat jo melko tavallisia.

– Muilla markkinoilla ne ovat vähemmän yleisiä. Varmaa on, että suurena trendinä on niiden yleistyminen. Googlella ja useilla muilla yhtiöillä on tehtävänä ja mandaattina, että niiden toiminta on kestävällä pohjalla, Oman sanoo.

Hän kertoo, että Googlella ollaan yllättyneitä, kuinka paljon ja nopeasti tuulivoiman hinta on pudonnut. Pitkäaikaiset taloudelliset hyödyt ovat hänen mukaansa yksi avaintekijöistä tuulivoimasopimusten teolle.

Näiden niin sanottujen ppa-sopimusten tyypillinen kesto on Googlella 10 vuotta. Omanin mukaan 10 vuotta riittää tuulivoimayhtiöille varmistamaan tuotot. Samalla Google ei sitoudu liian pitkiin hankintasopimuksiin teknologian kehittyessä. Kiinteät hinnat suojaavat yhtiötä sähkön hinnan heilahtelulta.

Kaikki ainekset olemassa.

Wpd Finlandin toimitusjohtaja Heikki Peltomaa arvioi, että kaikki ainekset ovat olemassa Googlen kaltaisten sopimusten lisääntymiselle.

– Uskomme, että ne tulevat yleistymään. Olen juuri tulossa yksistä ppa-neuvotteluista suomalaisen yhtiön luota. Kyllä siellä on intressiä, Peltomaa kertoo.

Tuote on hänen mukaansa uusi, ja sopimuksia suomalaisten yhtiöiden kanssa ei vielä ole.

Sopimusten kesto 10–30 vuotta.

Pörssisähkön hinta on liikkunut viime aikoina 50–70 euron välillä megawattitunnilta.

– Me pystymme tekemään sopimuksia alle 35 euron, Peltomaa sanoo.

Olkiluodon kolmosreaktorin valmistuminen on omiaan pudottamaan sähkön hintaa. Peltomaa uskoo kuitenkin, että hintataso lähtee jälleen nousuun, kun Norja ja Ruotsi myyvät entistä enemmän sähköään muualle.

Hänen mukaansa hankkeet voidaan rahoittaa ottamalla lainaa pankeista ppa-sopimusta vastaan. Lainaa lyhennetään, kun kiinteät maksut kilahtavat tilille.

Toimittaja: STT / Antti Autio