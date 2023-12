”On puhuttava myös asioista, jotka eivät ole suosiossa” – Urpilainen haluaa olla kohtaamisten presidentti

SDP:n presidenttiehdokas Jutta Urpilainen kiteytti Raumalla ja Porissa ulkopoliittisen linjauksensa kolmeen sanaan: Puolustamme arvoja, rajoja. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

– Samalla, kun puolustamme rajoja, on tärkeää, että kunnioitamme arvojamme, demokratiaa, oikeusvaltioita, ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia, hän painotti sunnuntaina kampanjakiertueellaan.

Komissaarin työssä Euroopan unionissa Jutta Urpilainen on vastannut EU:n ja 126 maan yhteistyöstä.

– Olen pyrkinyt edistämään kestävää kehitystä. EU on todella iso globaali toimija. Meidän on Suomessa entistä enemmän nähtävä EU ulkopolitiikan välineenä.

Presidenttinä hän olisi tuomassa EU:n piirissä aktiivisesti Suomen omia ehdotuksia esiin. Samalla tavalla Suomen olisi oltava hänen mukaansa myös aktiivisesti kehittämässä YK:ta.

– Valta ei perustu voimaan, meillä on yhteiset sopimukset, joista pitää kiinni. Siksi tarvitsemme vahvaa YK:ta, joka pitää huolen, että sopimuksia noudatetaan. Suomi on nyt Naton jäsenmaa.

Natossa Suomen on oltava mukana esimerkiksi siviilikriisinhallinnan operaatioissa – ja ennen muuta edistämässä rauhaa, Urpilainen korosti.

”Kantavana ajatuksena on oltava, että ketään ei jätetä.”

Jutta Urpilaisen mielestä tasavallan presidentti on myös unilukkari ja arvojohtaja.

– Presidentin on puhuttava myös sellaisista asioista, jotka eivät ole suosiossa. Hänen on puhuttava muun muassa ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta. Haluankin puhua kampanjassani myös arvoista. Meillä on Suomessa ollut kantavana ajatuksena, että ketään ei jätetä.

Siitä on syntynyt suomalaisille hänen mukaansa keskinäinen luottamus, johon myös kansallinen turvallisuutemme perustuu.

– Tosin nyt näen tässä rapautumista ja kielteistä kehitystä, ja tästä olen huolissani. Siksi pidän voimakkaasti esillä ajatusta: Ketään ei jätettä.

Presidentin tehtävä on myös luoda toivoa, Urpilainen korosti.

– Haluaisin olla kohtaamisten presidentti, tarjota mahdollisuuksia siihen, että arvostamme ja kunnioitamme toisiamme.

RAUMALLA ja Porissa niin ehdokasta kuin itse presidentinvaalia kohtaan tunnettiin suurta kiinnostusta, joka näkyi siinä, että Jutta Urpilainen sai vastattavakseen runsaasti kysymyksiä. Urpilaisen kannatus kuulijoiden piirissä oli vahvaa.

Erityisluokanopettaja Heli Tomminen Porista totesi, että tarvitsemme presidentiksi vahvan ja osaavan naisen.

– Juuri sellainen on Jutta Urpilainen. Lisäksi hän on ihmisläheinen ja heikompien puolestapuhuja, jotta ketään ei jätetä.

”Hän on helposti lähestyttävä, pätevä ja kokenut.”

Kunnallisneuvos Eero Laine Raumalta pitää Jutta Urpilaisen ehdokkuutta hyvänä jo siksi, että saamme väriä muuten harmaaseen ehdokkaiden joukkoon.

– Kannatan Juttaa, koska hänestä tulee hyvä presidentti. Hän on helposti lähestyttävä, pätevä ja kokenut. Komissaarina Jutta on saanut kokemusta ja hänellä on myös hyvät yhteydet päättäjiin niin Euroopassa kuin maailmalla.

Rovasti, eniten kansanedustaja Raimo Vuoristo Raumalta arvostaa sitä, että Urpilainen on tunnustava kristitty.

– Jutta pitää ristiä avoimesti esillä kaulallaan. Se kertoo paljon hänen perusluonteestaan. Jutta pystyy myös olemaan omalla kannallaan, mikä on tärkeää presidentille.

Puoluevaltuuston varapuheenjohtajan Neea Kähkösen mielestä Jutta Urpilaisella on laaja ja kiistämätön kokemus politiikan eri osa-alueilta.

– Jutta on diplomaattinen toimija ja rauhan puolesta puhuja, jolla on hyvät kansainväliset yhteydet, Kähkönen arvioi.