On siirryttävä aktiiviseen maahanmuuttokäytäntöön

Lopultakin on saatu yleinen hyväksyntä sille, että Suomeen on saatava työperäisiä maahanmuuttajia. Keskustelussa on käsitelty sitä, miten tänne hakeutuneita voitaisiin saada paremmin hyödynnettyä. Tästä kirjoitti ansiokkaasti verkostopäällikkö Aicha Manai Suomen Yrittäjistä. (HS 26.2.) Hän esitti, että maahan tulijoiden osaaminen tulisi heti alussa selvittää ja toimia sitten tarmokkaasti saadun tiedon pohjalta. Tämän jo maahan tulleisiin kohdistuvan toiminnan lisäksi tarvitaan myös aktiivista työntekijöiden hankintaa. Käsittääkseni yritykset ovat sitä jossakin määrin tehneet, mutta nyt julkisten toimijoiden on lähdettävä mukaan.