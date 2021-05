”On tärkeää osoittaa solidaarisuutta” – Suomesta koronatukea muun muassa Intiaan

Suomi tukee kolmella miljoonalla eurolla Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun (IFRC) hätäapuvetoomusta, joka koskee Intiaa, Afganistania, Libanonia ja Nigeriä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Intialle osoitettu tukisumma on miljoona euroa, muille kolmelle maalle vajaat 500 000 euroa kullekin. Lisäksi SPR antaa materiaaliapua.

Koronaviruspandemia jatkuu vakavana ympäri maailman ja koettelee erityisen pahasti jo ennestään hauraassa asemassa olevia valtioita, ulkoministeriön tiedotteessa todetaan.

IFRC:n vetoomuksen kautta tukea annetaan erityisesti terveyssektoreille, koronaviruspandemian sosioekonomisten vaikutusten lieventämiseen sekä koronavirusrokotusten käytännön toteutukseen, kuten rokotusten kuljetuksiin ja järjestämiseen sekä niitä koskevan tiedon jakamiseen.

Suomen tuki kanavoidaan Suomen Punaisen Ristin kautta.

– On tärkeää osoittaa solidaarisuutta niille maille, joita koronaviruspandemia on koetellut kaikkein pahimmin. Koronaviruksen voittaminen kaikkialla maailmassa on myös Suomen etu, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) painottaa.

Hän korostaa, että tukeamalla Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälistä liikettä vastataan tehokkaasti koronavirustilanteeseen vaikeimmissakin olosuhteissa.

IFRC:n vetoomus on suuruudeltaan noin 2,3 miljardia euroa ja se on vakavasti alirahoitettu. Tällä hetkellä vetoomuksesta on rahoitettuna 1,59 miljardia euroa.