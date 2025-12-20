Onko Joulupukki vain tavaramerkki? – oikeus päättää, asuuko pukki Rovaniemellä

Onko Rovaniemen kaupunki Joulupukin ainoa oikea kotikaupunki? Mysteeri tuskin koskaan ratkeaa, ainakaan hallinnollisissa menettelyissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Joulumatkailusta kirjaa kirjoittava hollantilaistoimittaja on hakenut Rovaniemen kaupungille EU:ssa myönnetyn tavaramerkin mitätöintiä. Kaupungille tämä ei sovi.

Rovaniemi on kuitenkin toistakymmentä vuotta saanut tavaramerkin suojin markkinoida itseään EU:ssa Joulupukin virallisena kotikaupunkina. Lähitulevaisuudessa selviää – juurikin hallinnollisessa menettelyssä -, saako kaupunki pitää vuonna 2009 sille myönnetyn tavaramerkin.

Lapin Kansa uutisoi marraskuussa, että hollantilainen toimittaja Lex Boon on hakenut The Official Hometown of Santa Claus -tavaramerkin mitätöintiä EU:n teollisoikeuksien virastolta EUIPO:lta, joka muun muassa vastaa EU:n tavaramerkkien hallinnoinnista.

Joulumatkailusta hollanninkielistä tietokirjaa kirjoittava Boon katsoo, ettei mielikuvitushahmolla voi olla yhtä tiettyä kotikaupunkia ja että tavaramerkeille asetetut kriteerit eivät täyty.

Rovaniemen kaupunki on toista mieltä. Lakiasiantoimisto Berggrenin muotoilemassa, EUIPO:lle toimitetussa vastineessa todetaan, ettei mitätöintihakemukselle ole syytä, vaan koko prosessi tuhlaa niin kaupungin kuin virastonkin resursseja.

- Virasto on aikanaan tavaramerkkihakemuksen tutkinut ja tavaramerkin myöntänyt. Sen mitätöimiselle pitäisi tietenkin olla vahva peruste, sanoo Rovaniemen kaupunginlakimies Mikko Lindroos STT:lle.

STT on saanut sekä lakiasiantoimiston vastineen Boonin mitätöintihakemukseen että Boonin tähän vastineeseen toimittaman vastineen. Nyt kaupungilla on helmikuun 21. päivään asti aikaa vastata Boonin vastineeseen.

Lindroos suhtautuu erimielisyyteen tyynesti. Hän huomauttaa, että tavaramerkkien hallinta on sekä yksityisellä että julkisella sektorilla osa normaalia hallintoa. Jos niihin kohdistuu oikeudellisia väitteitä, niihin vastataan asianmukaisesti.

- Jokaisella on tietenkin mahdollisuus haastaa tavaramerkkejä. Meidän näkemyksemme kuitenkin on se, että hakemus tulisi hylätä.

Lindroosin mukaan lakiasiat hoidetaan yleensä kaupungin sisäisesti. Koska nyt kyse on oikeudellisesta erikoisalasta, kaupunki hyödyntää aiheeseen erikoistunutta lakitoimistoa.

Valtavia summia kiistaan ei ole uponnut. Lindroos kertoo, että kustannuksia syntyy joitakin tuhansia euroja.

Norjassa Dröbak kutsuu itseään Joulupukin ”todistetuksi kodiksi”.

JOTTA tavaramerkki voidaan myöntää, se ei voi olla pelkästään kuvaileva, se ei saa johtaa harhaan ja sen on oltava erottuva. Vastineessaan mitätöintihakemukseen Berggren katsoo, että edellytykset täyttyvät.

Vastineessa todetaan muun muassa, että merkkiä on käytetty menestyksekkäästi jo vuosikymmeniä. Boon huomauttaa omassa vastineessaan, ettei näin voi olla, koska tavaramerkki on myönnetty vuonna 2009.

Käsitykset eriävät myös muun muassa siitä, todistaako kertaalleen myönnetty tavaramerkki kiistatta, että sen edellytykset täyttyvät. Boon kirjoittaa vastineessaan, että jos näin olisi, mitään rekisteröityä tavaramerkkiä ei voisi koskaan haastaa.

Boon on liittänyt vastineeseensa Lapin Kansan suomenkielisen jutun ja sen englanninkielisen käännöksen sekä Tripadvisor-arvion, jossa kerrotaan joulupukkeja olleen Pajakylässä kaksi.

Jutun hän sanoo paljastavan, että Rovaniemen kaupunki itsekin pitää tavaramerkkiä lähinnä kuvauksena asemastaan. Tripadvisor-arviolla hän pyrkii osoittamaan, että tavaramerkki on, toisin kuin Berggrenin vastineessa sanotaan, harhaanjohtava.

Lisäksi liitteenä on norjalaisviraston päätös olla myöntämättä vastaavaa tavaramerkkiä Norjassa. Boon sanoo perusteluissaan, että koska kaupunki ei haastanut päätöstä, se epäsuorasti myöntää itsekin, ettei tavaramerkkihakemus sellaisenaan täyttänyt rekisteröinnin edellytyksiä.

ROVANIEMEN kaupunginlakimies Mikko Lindroos ei halua spekuloida sillä, miten kiistassa lopulta käy. Hän huomauttaa vain, että kaupungin näkökulmasta perusteita mitätöinnille ei ole.

Lindroos korostaa, että tavaramerkkiä päätettiin aikanaan hakea sillä perusteella, että rovaniemeläiset toimijat olivat pitkään tehneet yhteistyötä kehittääkseen joulun ympärille rakentuvaa matkailubrändiä ja elinkeinotoimintaa. Tätä yhteistyötä tavaramerkkikiista ei luonnollisestikaan koske, vaan kyse on ainoastaan tavaramerkin suojasta ja käyttöoikeuksista.

Rovaniemen joulua on koeteltu tänä vuonna muutenkin. Joulupukin matkaanlähtö on aiempina vuosina järjestetty ilmaisena tapahtumana Joulupukin Pajakylässä, mutta tänä vuonna Visit Rovaniemi aikoi järjestää sen ainoastaan verkon välityksellä. Syynä on kilpailutus, jonka vuoksi kaupungilla ja Visit Rovaniemellä ei ollut tälle vuodelle voimassa olevaa sopimusta.

Pajakylän yrittäjistä koostuva osuuskunta otti kuitenkin lopulta yleisötapahtuman järjestämisen kontolleen.