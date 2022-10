Onko kiistelty EU-asetus keskustalle hallituskysymys? – näin linjaa ryhmäpuheenjohtaja Eeva Kalli

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu kiitti tänään tiedotteessaan talousvaliokuntaa kielteisestä lausunnosta EU:n ennallistamisasetukseen. Johannes Ijäs Demokraatti

– Myös eduskunnan kannan muodostavasta suuresta valiokunnasta pitää saada kielteinen kanta asetukselle ehdotetussa muodossa, Aittakumpu sanoi.

Hänen mukaansa kriittinen kanta ei riitä, vaan sen pitää olla kielteinen.

– Suomen tulee ehdottomasti vastustaa asetuksen käyttämistä sääntelyvälineenä ja komission himoamaa valtaa metsiemme käytöstä. Tämän tulee olla keskustalle hallituskysymys. Niin isosta asiasta on kyse, Aittakumpu jatkaa.

Demokraatti tavoitti keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Eeva Kallin puhelimitse kommentoimaan Aittakummun kirjoitusta ja keskustan kantoja.

– Keskustan eduskuntaryhmälle tämä on ennen muuta Suomen pärjäämiskysymys, ei hallituskysymys. Eli me olemme tiukentamassa Suomen kantaa, emme haastamassa hallituksen toimintakykyä tai tekemässä tästä hallituskysymystä, Kalli kommentoi.

HALLITUKSESSA on mitelty kauan kannasta metsien käyttöön etenkin vihreiden ja keskustan välillä. EU:n ennallistamiesityksen mukaan vähintään 20 prosenttia EU:n maa- ja merialueista olisi ennallistettava tulevaan vuosikymmeneen mennessä.

Talousvaliokunta sai viime perjantaina valmiiksi lausuntonsa Suomen kannasta EU:n ennallistamisasetukseen. Hallituksen rivit rakoilivat, kun hallituspuolueista valiokunnan lopputiivistelmässä esittämää ja kokoomuksen ehdottamaa näkemystä tukivat SDP, keskusta ja RKP, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto jäivät lievemmälle kannalle.

Pääministerin haastattelutunnilla Yle Radio Suomessa Sanna Marin (sd.) korosti metsäpolitiikan olevan kansallisissa käsissä. Marin nosti vaihtoehdoksi sen, että Suomi voi tarvittaessa myös äänestää EU:n ennallistamisesitystä vastaan.

– Ennallistamisessa on kyse luonnon tilan parantamisesta, mutta se on tehtävä siellä missä se on järkevää ja toimivaa. Meidän on arvioitava, mikä on Suomen kansallisen edun näkökulmasta paras vaihtoehto ja katsoa, onko se sellainen kokonaisuus, jota voimme tukea vai pitääkö meidän äänestää sitä vastaan, Marin sanoi.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö sanoi tänään tiedotteessaan pitävänsä Marinin kommentteja selkärangattomana.

– Uskomatonta, että pääministeri vihjaa Suomen voivan äänestää EU:ssa vastaan esityksestä, joka tavoittelee samaa vastuuta Euroopan unionille ja Suomelle luontokadon pysäyttämisestä kuin joulukuussa neuvoteltava YK:n luontosopimus. Molemmissa tavoitellaan sitä, että vuoteen 2030 mennessä ennallistetaan 20% maa- ja vesialueista, tavoitteena pysäyttää osaltaan luontokato Suomessa, Euroopassa ja maailmassa, Niinistö kirjoitti.

KESKUSTAN ryhmäpuheenjohtaja Kalli muotoilee keskustan kannan olevan, että Suomen tulee vastustaa komission ehdotusta esitetyssä muodossa.

– Sen takia Suomen kantaa tulee tiukentaa ja tarkentaa.

Kalli ei lähde suoraan kommentoimaan sitä, mistä puolueista, oppositiosta tai hallituksesta, hän nyt odottaa vastaavaa kantaa.

– Meidän eduskuntaryhmämme tekee lujasti töitä kannan tiukentamiseksi. Toivon, että pystymme tekemään sen laajalla yhteistyöllä. Minulle ja keskustan eduskuntaryhmälle on tärkeä saada eduskunnasta Suomen edun mukainen kanta ja luotan, että se kyllä onnistuu.

Kalli toteaa, että valiokunnat tekevät nyt työtään ja kuuntelevat laajaa joukkoa asiantuntijoita. Suomen kannan määrittelee lopulta suuri valiokunta.

– Uskon, että saamme selkeän tiukan kannan, jonka taakse toivottavasti laaja enemmistö asettuu.

Pekka Aittakummun tiedotetta Kalli kommentoi todeten, että jokaisella edustajalla on oikeus kertoa näkemyksensä.

– Mutta vaikuttamaan tietysti pystyy vain joukkueena, ja eduskuntaryhmä toimii joukkueena. Tulkitsen edustaja Aittakummun puheenvuoron kertovan siitä, miten tärkeä asia on kyseessä.

KOKOOMUS on jättänyt hallitukselle välikysymyksen EU-vaikuttamisesta.

Puolueen asiaa koskevan perjantaisen tiedotteen mukaan hallitus on laiminlyönyt Suomen kansallisten etujen ajamisen metsäpolitiikassa ja niin sanotun ennallistamisasetuksen käsittelyssä.

Kokoomus katsoo, ettei Suomen tule hyväksyä ennallistamisasetusta ehdotetussa muodossaan. Suomen otettava asetukseen kielteinen kanta Ruotsin tavoin ja talousvaliokunnan lausunnon mukaisesti, koska kokoomuksen mukaan asetus ei edistä sille asetettuja tavoitteita tarkoituksenmukaisella tavalla. Kansallinen liikkumavara jää liian rajalliseksi ja kustannukset Suomelle ovat suhteettoman suuret.

Kokoomuksen välikysymykseen Eeva Kalli toteaa, että keskustan eduskuntaryhmä keskittyy nyt asian käsittelyyn valiokunnissa.

– Meille on tärkeintä se lopputulos eli että saamme eduskunnasta Suomen edun mukaisen kannan.

– Oppositiolla on oikeus tehdä välikysymyksiä. Se on heidän oikeutensa. Se kuuluu kansanvaltaan.

Vihreiden Ville Niinistö on haukkunut blogissaan kokoomuksenkin.

– Tämän jälkeen kokoomuksen on turha väittää, että sitä kiinnostaa Itämeren, rannikkovesiemme ja sisävesiemme suojelu, jos se pölhöpopulistisesti on valmis lietsomaan EU- ja luontovihaa tavoitteista luonnon puolesta, joita olemme pääosin jo aiemmin luvanneet toteuttaa, Niinistö kirjoittaa blogissaan.

Niinistön mukaan Suomessa ”metsäalan lobbarit ovat lietsoneet asiaan liittyen katteetonta EU- ja luontovihaa”.

– Suomenkin velvoitteista alustavassa kustannusarviossa vain 1/5-osa koskee metsäympäristöjä, hän toteaa ennallistamisasetuksesta.

Tarkennettu kello 19.15 kappaletta, jossa käsitellään puolueiden näkemysten jakaantumista talousvaliokunnassa.