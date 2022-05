Onko kirjelaatikosta tullut Molokin kita?

Tiedättekö mikä on Suomen huonoin vitsi? ”Paras keino hävittää ruumis on lähettää se postipakettina.” Vitsi on huono, koska se ei meitä Postin asiakkaita naurata, vaan itkettää.

Koko ajan kuulee kauhisteluja, kuinka joulukortit tulevat pääsiäisenä ja ystävänpäiväkortit juhannuksena, vaikka lähettäjä ja saaja asuisivat samassa kaupungissa. Paperilaskujen saajat saavat karhuja laskuista joita eivät ole koskaan saaneet. Itse saan aika usein paperikirjeitä sairaala Novasta. Aina saan pelätä, että tulevatko ne perille, vai päätyykö henkilökohtaisia tietojani pahimmillaan jonkun ulkopuolisen tietoon. Tiedän myös tapauksen, jossa perunkirjoitus oli viivästynyt, kun siihen liittyviä papereita oli kadonnut postissa.

Ikävintä on, että minun ja usea muun kokemus on, että onnittelukorteilta näyttäviä kirjelähetyksiä on kadonnut postissa. Valitettava epäilyni on, että niitä eksyy vääriin taskuihin setelien ja lahjakorttien toivossa. Siksi yleensä aina lähetän kuorelliset onnittelukortit netissä seurattavalla plus-merkillä, vaikka kortin mukana ei olisikaan mitään arvokasta.