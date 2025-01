Onko perheillä enää varaa harrastaa? Lasten ja nuorten osallisuudesta pitää huolehtia

Orpon hallitus lisää päätöksillään lapsiperheköyhyyttä ja eriarvoisuutta. Maan hallitus ajaa päätöksillään tuhansia lapsia köyhyyteen. Emma Haapasaari SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Kokkola

On pelko, että lapsiperheköyhyys tulee näkymään lisääntyvinä sosiaalisina haasteina tai jopa oppimistuloksien laskuna.

Moni vanhempi miettii ,pääseekö lapsi laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, saako lapset ja nuoret hyvää opetusta, ja saako lapsi tai nuori apua, on sitten kyse oppimisvaikeuksista, mielenterveyden haasteista tai kaverisuhteista? Onko perheillä varaa harrastuksiin?

Orpon hallitus nosti arvonlisäveroa, joka on jo nyt vaikuttanut suoraa monen tuotteen sekä palvelun hintaan korottamalla kuluttajahintoja. Tämä myös osuu suoraa vähävaraisiin perheisiin. Onko enää varaa harrastaa, kun liikuntapaikkojen maksut nousevat?

KUNNAT sekä hyvinvointialueet ovat hyvin tiukassa taloustilanteessa. Monessa paikassa päättäjille tuodaan todella surullisia leikkauslistoja ja hinnan korotusehdotuksia muun muassa palvelumaksuihin.

Tulevien päättäjien on huolehdittava, että kaikilla on mahdollisuus mukavaan, turvalliseen elämään, jossa on myös vapaa-aikaan mielekästä tekemistä.

On äärimmäisen tärkeää, että jatkossakin lasten ja nuorten palveluista sekä harrastamisen mahdollisuuksista huolehditaan. Kunnissa tulee olla tarjolla matalan kynnyksen hyvin edullisia harrastusmahdollisuuksia. Mahdollinen yksinäisyys seuraa myös vapaa-ajalle, jos mieluista harrastusta ei ole.

Osallisuuden mahdollistavien tilojen lisäksi jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen. Julkisten liikuntapaikkojen käyttäjähintojen pitää pysyä kohtuullisina ja saavutettavina.

Myös ilmaiset lähiliikuntapaikat, luontopolut, leikkipuistot, kirjastot, nuorisotilat ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ajatellen. Ne antavat myös hankalassa taloustilanteessa oleville perheille mahdollisuuden harrastaa ja saada vastapainoa arkeen.

Jokaisen lapsen ja nuoren on pystyttävä luottamaan siihen, että huomenna voi todellakin olla paremmin kuin tänään.

MONET kunnat myös tukevat lasten ja nuorten harrastustoimintaa erilaisilla avustuksilla. Näitä avustuksia saa käyttää jo toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten kausimaksuihin, lisensseihin ja varustemaksuihin tai esimerkiksi tarjoamalla ns. vapaapaikkoja uusille harrastajille. Tämän täytyy olla mahdollista jatkossakin.

On tärkeää, että lasten ja nuorten kanssa työskentelee osaavia ihmisiä, opettajia, nuorisotyöntekijöitä, päiväkotien henkilökuntaa sekä harrastusten ohjaajia. Heillä tulee olla arjessaan osaavia, turvallisia aikuisia, joiden puoleen kääntyä matalallakin kynnyksellä.

Toiveena on, että nämä aikuiset ovat pysyviä ja tuttuja aikuisia, tarkoittaen muun muassa vakituisia sijaisia. Lasten ja nuorten jaksamisen ja pärjäämisen tulisi olla meidän kaikkien yhteinen asia. Varhaiskasvatuksella, kouluilla ja oppilaitoksilla on iso rooli lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden muodostamisessa ja ylläpitämisessä.

KUNNISSA ja hyvinvointialueilla on osallistettava lapsia ja nuoria, lisättävä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. Osallistavat budjetoinnit, mitä kunnat sekä hyvinvointialueet ovat jo nyt käyttäneetkin, ovat tärkeä osa tätä. Myös lapsi- ja nuorisovaltuustot ovat todella loistava vaikuttamispaikka.

Uusien osallisuuden muotojen tulisi olla myös tervetulleita – näitä on kehitettävä yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Osallisuuden edistämiseen on sitouduttava kaikilla tasoilla, niin päättäjien, viranhaltijoiden kuin lasten ja nuorten arjessa työskentelevien aikuisten toimesta. Se lisää hyvinvointia – lapset ja nuoret pääset itse kertomaan mitä heille kuuluu.

Jokaisen lapsen ja nuoren on pystyttävä luottamaan siihen, että huomenna voi todellakin olla paremmin kuin tänään. Kunnissa ja hyvinvointialueilla ei pystytä korjaamaan Orpon hallituksen tekemiä virheitä, mutta pystymme auttamaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä asemaa sekä jokapäiväistä arkea oikean suuntaisilla päätöksillä.

SDP on sitoutunut huolehtimaan lasten ja nuorten tulevaisuudesta.

Kirjoittaja on SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja sekä alue- ja kaupunginvaltuutettu Kokkolasta.