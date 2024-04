“Onko syyllinen ylhäällä?” – saunakeskustelu kuumeni eduskunnassa

Eduskunnassa on käyty tiukkaa debattia sairaalaverkosta opposition välikysymyksen pohjalta. Oppositio hiillosti hallitusta “sairaaloiden alasajosta”. Johannes Ijäs Demokraatti

Esiin nousivat myös muut hiljattain päättyneet kehysriihen päätökset lisäleikkauksista.

– Kolme miljardia leikattiin kehysriihessä. Kysyn vaan, miten voi olla mahdollista, että te ette löytäneet muita säästöjä kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoon koskevia säästöjä. Tämä ei ole leikin asia, Purra. Puolet tästä sopeutustarpeesta tehtiin leikkaamalla ja kaksi kolmasosaa on pääluokasta 33 sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sosiaaliturva. On tämä käsittämätöntä, entinen perhe- ja peruspalveluministeri, kansanedustaja Krista Kiuru (sd.) sanoi.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi tarttui siihen, että neljän hengen ryhmän ja joukon muita päätösten pohjustajia on kerrottu pohtineen hallituksen kehysriihilinjauksia myös Puolustusvoimien virkistysmajalla, jossa on edustussauna.

Neljän hengen ryhmään kuuluivat eduskuntaryhmiensä puheenjohtajat Matias Marttinen (kok.), Otto Andersson (r.) ja Peter Östman (kd.) sekä perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki.

– Neljä miestä meni saunaan ja tuhosi suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen. Kukaan ei muistanut kertoa vastuuministeri Juusolle tästä. Ministeri Juuso, olen erittäin pahoillani teidän puolesta siitä, kun tunnen teidät, niin tiedän, että te olisitte varmasti halunneet vaikuttaa siihen vaikkapa, että leikataanko sosiaalipalveluista sokkona sata miljoonaa, Lohi sanaili.

Sanat oli osoitettu sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolle (ps.), jonka on kerrottu yllättyneen ryhmän esityksestä säästää sosiaalihuollosta.

LOHEN kommentteihin reagoi Östman.

– Kun täällä puhutaan nyt niin paljon siitä miesten saunaillasta. Jos edustaja Lohi, voisitteko kuulla. Sanoitte, että kun neljä miestä menee iltasaunaan, Östman aloitti, kunnes välihuuto keskeytti hänet.

– Onko syyllinen ylhäällä? joku huusi.

Östman jatkoi tästä:

– En ole syyllinen, en ole ollut siinä saunaillassa mukana. Mutta kuunnelkaa, olen ollut noin 160 tuntia Excel-taulukkojen kanssa kylläkin. Ja edellisenkin hallituksen olisi kannattanut käyttää Excel-taulukkoa vähän ahkerammin.

– Eikä katsoa, mitä kentällä tapahtuu, kuului seuraava piikikäs välihuuto, jonka lähde oli ilmeisesti kansanedustaja Lohi.

– Me olemme tehneet säästöjä tällä hallituskaudella, sopeutustoimia, 9,4 miljardin edestä. Se on kuulkaa 9 400 miljoonaa. Jos kaikki lottovoittajat Suomessa antaisivat voittovarojaan takaisin valtiolle, se kestäisi 94 vuotta saada kasaan tätä summaa. Lopettakaa tämä vääristely, lopettakaa puhuminen siitä saunasta, missä me emme ole olleet, vaan keskittykää asiaan. Etsikää yhdessä meidän kanssamme vastaukset näihin haasteisiin, Östman totesi.

KOKOOMUKSEN edustaja Ben Zyskowicz vaati oppositiota ensin kertomaan oman 9, 6 tai 3 miljardin euron sopeuttamisen, jotta arvostelu hallitusta kohtaan olisi nykyistä uskottavampaa.

SDP:n puheenjohtajaa Antti Lindtmania ja sosialidemokraatteja Zyskowicz moitti sanoen, ettei omaa vaihtoehtoa hallituksen politiikalle kerrota.

– Ymmärrän, että hallitus ei halua keskustella niistä päätöksistä, jolla te tosiasiassa olette romuttamassa suomalaista perusterveydenhuoltoa. Onko koskaan Suomessa he, jotka ihmisten hengestä ovat vastuussa, lääkärit, todenneet, että joutuu kysymään, että onko Suomessa kohta enää julkisia perusterveydenhuollon palveluita? Lindtman kuittasi Zyskowiczille.

– Kun kysytään, mitä pitäisi tehdä, mikä vaihtoehto. Ne on esitetty ryhmäpuheessa. Kertaan ne vielä kerran. Aikaistakaa hyvinvointialueiden jälkikäteistarkastus. Pidentäkää alijäämän kattamista. Siirtäkää ne rahat, jotka laitatte yksityisen terveydenhuollon tukemiseen, hyvinvointialueille. Siirtäkää matkakulukorvaukset hyvinvointialueille ja puuttukaa vuokralääkäreiden rahastukseen. Vaihtoehtoja on. Kysymys on arvovalinnoista. Nyt te romutatte julkisen terveydenhuollon ja siirrätte rahat yksityiselle. Tämä on väärä arvovalinta, Lindtman sanoi.

Yksityiselle rahojen siirtämisessä Lindtman viitaasi ainakin siihen, että hallitus nostaa sadoilla miljoonilla Kela-korvauksia.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra puolustivat ministeri Kaisa Juusoa.

– Ministeri Juuso suhtautuu erittäin vakavasti työhönsä. Hän on ollut mukana keskusteluissa ja neuvotteluissa. Hän on tuonut esiin voimakkaasti sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmaa. Minusta pitäisi pystyä argumentoimaan asiaperusteisesti, ei henkilöön menevästi, Orpo sanoi.

Purralta lähti vielä tiukempaa viestiä opposition suuntaan.

– Ministeri Kaisa Juuso hoitaa erinomaisesti tehtäväänsä, mutta teidän toimintanne vaikuttaa koulukiusaamiselta, Purra sanoi.

SDP:N ryhmäpuheenvuoron, johon Antti Lindtman viittasi oli käyttänyt kansanedustaja Johan Kvarnström.

Kvarnström moitti hallitusta kehysriihen sote-leikkauksista ja katsoi, että vastuuministeri Juuso on jäänyt valmistelun ulkopuolelle ja seurannut sivusta, miten suomalaisten sote-palveluita romutetaan ennennäkemättömällä tavalla.

– Osana hallituksen leikkauslistan valmistelua julkaistiin sairaala- ja päivystysverkkoselvitys, jossa esitettiin sairaalaverkon rajua karsimista. Ihmisillä syntyi oikeutettu huoli ja epätietoisuus siitä, säilyykö oma sairaala ja mikä sen palvelun kattavuus jatkossa on. Suunnitelmat sairaaloiden alasajosta vaikeuttavat jo nyt henkilökunnan rekrytointeja, Kvarnström totesi tiedotteen mukaan.

– Nyt kehysriihen jälkeen tiedämme, että hallitus pelästyi syntynyttä meteliä, ja kaikkein pahin skenaario keskussairaaloiden kovasta karsimisesta ei näytä toteutuvan, ainakaan toistaiseksi, Kvarnström jatkoi ja löi listan eteen siitä, mistä kaikkialta kuitenkin esimerkiksi perustason yöpäivystys saattaa lakata.

KVARNSTRÖM sanoi, että sosialidemokraatit ovat valmiita vahvistamaan julkista taloutta, mutta toisenlaisilla arvovalinnoilla kuin hallitus.

– Me emme ajaisi alas julkisia sote-palveluita. Ihmisten kurjistamisen sijaan jokaisen on saatava tarpeidensa mukaiset lähipalvelut. Tästä me pidämme kiinni. Me aikaistaisimme alueiden jälkikäteisrahoitusta tälle vuodelle ja pidentäisimme tasapainotuskautta. Me emme ajaisi sairaalaverkkoa alas, vaan me tekisimme valintoja, joilla ihmiset pääsevät aiemmin hoitoon, jotta terveysongelmat eivät pahenisi. Me suitsisimme vuokrafirmojen käyttöä ja parantaisimme hoidon vaikuttavuutta, hän totesi.

-Me peruisimme kaljaveron alentamisen emmekä tukisi yksityistä terveysbisnestä korottamalla tarpeettomasti Kela-korvauksia. Lyhytnäköiset leikkaukset voivat nimittäin aiheuttaa jatkossa paljon suurempia kustannuksia. Hallituksen on myös luovuttava hoitotakuun romuttamisesta ja sote-järjestöihin suunnatuista leikkauksista, Kvarnström jatkoi.