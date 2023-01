Onko translaki kokoomukselle omantunnon kysymys? – näin Kai Mykkänen vastaa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei saanut tänään valmiiksi mietintöä translaista. Kokoomus vaatii yhä lakiesitykseen tiettyjä muutoksia. Johannes Ijäs Demokraatti

Valiokunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho sanoi tänään yllättäen Helsingin Sanomille myös, että translaki on puolueelle omantunnon kysymys. Tätä se olisi siis huolimatta kokoomuksen puoluekokouksen myönteisestä linjauksesta translain uudistusta kohtaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sai tänään eduskunnassa vastata median kysymyksiin siitä, mistä on kyse. Hänen mukaansa ryhmässä tehtyä päätöstä siitä ei kuitenkaan ole, että asia olisi omantunnon kysymys.

Kai Mykkänen, yllättikö sinut, että Mia Laiho ilmoitti tänään Helsingin Sanomissa, että translaki on kokoomukselle omantunnon kysymys?

– Ei yllättänyt. Tästä on puhuttu pitkin matkaa, että tämäntyyppiset asiat ovat sellaisia, joissa ryhmäkuria harvoin harrastetaan.

Vaikka translain uudistamisesta on myönteinen puoluekokouskirjaus?

– Puoluekokouskirjaus on se, johon nojaudutaan silloin, kun kysytte, mikä on puolueen kanta tässä asiassa ja näin se silloin menee, että me olemme sen puolesta…

Mykkäsen mukaan kokoomuksen ryhmässä käydään keskustelua siitä, miten asiasta äänestetään salissa.

– Kuten sanottu, sitovia ryhmäpäätöksiä tehdään varsin harvoin varsinkaan tämäntyyppisissä asioissa.

Mykkänen sanoo myös, että ryhmässä ei ole käyty keskustelua loppuun siitä, onko translaki kokoomukselle omantunnon kysymys.

Olitteko edes aloittaneet keskustelun ryhmässä?

– Kyllä tästä on keskusteltu tietysti meidän päätöksentekoelimissä, että miten tämä asia tullaan käsittelemään.

Laihon kommenteista syntyi kuitenkin vahva vaikutelma, että kokoomuksella olisi ryhmäpäätös, siltä osin, että asiasta äänestetään omantunnon mukaan.

– Kyllähän tämä tällainen omantunnonkysymys on, jokainen tekee äänestyspäätöksen itse, Laiho ilmoitti lehdelle.

Mykkäsen mukaan tällaista ryhmäpäätöstä ei kuitenkaan ainakaan vielä ole.

– Sitä käsitellään sitten asianmukaisesti ryhmässä, kun asia etenee. Tärkeintä on nyt se, että saadaan mietintö isoon saliin ja laki säädettyä.

MYKKÄNEN sanoo uskovansa, että mietintö saadaan saliin ja laki tulee säädetyksi tällä vaalikaudella. Hän ei lähde arvioimaan jakaumia siitä, kuinka moni kokoomuslainen lähtisi äänestämään translakia vastaan, jos kokoomus saisi toivomansa korjaukset mietintöön.

Mykkäsen mukaan sote-valiokunnassa on yhä tiettyjä yksityiskohtia kesken. Niillä kokoomus haluaa hänen mukaansa varmistaa, että lainsäädäntö olisi kerralla kunnossa.

– Nämä liittyvät sukupuolenvaihdoksen rekisterikysymyksiin, ettei synny niihin liittyviä aukkoja siihen, miten nopeasti viranomaisrekisterit pysyvät kärryillä sekä eräisiin muihin kysymyksiin.

Kokoomuksessa on oltu huolissaan muun muassa siitä, voisiko sukupuolen vahvistaa juridisesti useamman kerran vuodessa. Tämän on pelätty johtavan petosten tekemiseen.

Mykkänen sanoo, että perusperiaate on, kuten Laihokin on sanonut, että kokoomuksen puoluekokouksenkin kannan mukaan tahdonvaraisen sukupuolenvaihdoksen rekisteröimisen pitää olla Suomessa mahdollista.

– Sehän tässä laissa on se ydin. Me olemme sen ytimen takana puolueena.