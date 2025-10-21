”Onneksi nyt edes yksi esitys löytyi” – SDP:n Räsänen pakitteli verokritiikistään

SDP:n Joona Räsänen loivensi tiistaina eduskunnassa Petteri Orpon (kok.) hallituksen veropolitiikan kritiikkiään. Räsänen on aiemmin arvostellut hallitusta yhteiskunnan vähäosaisia kurittavasta ja hyväosaisia suosivasta verotuksesta. Demokraatti Demokraatti

Tiistaina eduskunta kävi lähetekeskustelua hallituksen lakiesityksestä, jolla korotetaan arvonimien verotusta.

– Olen monesti kysynyt, että eikö tämä hallitus löydä yhtäkään sellaista talouden tasapainotustoimea, joka osallistaisi esimerkiksi vuorineuvokset taloustalkoisiin, joilla pyrimme isänmaatamme taloudellisesti pelastamaan, Räsänen sanoi.

Hallitus esittää arvonimien verotukseen 35 prosentin korotusta vuosien 2002‒2025 kustannuskehityksen huomioon ottamiseksi. Nykyistä veroasteikkoa on sovellettu vuodesta 2002 saakka. Lakimuutos noustaisi vuorineuvoksen arvonimestä nostettavaa veroa nykyisestä 48 400 eurosta jopa 65 000 euroon.

RÄSÄNEN katsoi tämän vuoksi joutuvansa hieman korjaamaan aikaisempia lausuntojaan.

– Onneksi nyt edes yksi esitys löytyi, jolla tämä hallitus pyrkii tuomaan vuorineuvokset mukaan näihin taloustalkoisiin.

SDP ja Räsänen ovat aiemmin todenneet muun muassa Veronmaksajien keskusliiton laskelmien perusteella, että 2000 euroa kuussa ansaitsevan myyjän, 4000 euroa ansaitsevan opettajan ja jopa 6000 euroa ansaitsevan insinöörin käteen jäävä tulo pysyy samana tai jopa pienenee hallituksen päätösten seurauksena.

Sen sijaan ylimpien tuloluokkien marginaalivero laskee hallituksen päätöksillä 60 prosentista 52 prosenttiin ja esimerkiksi yritysvoitoista perittävä yhteisövero 20 prosentista 18 prosenttiin.