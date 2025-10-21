Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

21.10.2025 13:40 ・ Päivitetty: 21.10.2025 13:40

”Onneksi nyt edes yksi esitys löytyi” – SDP:n Räsänen pakitteli verokritiikistään

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Joona Räsänen eduskunnassa 14. lokakuuta.

SDP:n Joona Räsänen loivensi tiistaina eduskunnassa Petteri Orpon (kok.) hallituksen veropolitiikan kritiikkiään. Räsänen on aiemmin arvostellut hallitusta yhteiskunnan vähäosaisia kurittavasta ja hyväosaisia suosivasta verotuksesta.

Demokraatti

Demokraatti

Tiistaina eduskunta kävi lähetekeskustelua hallituksen lakiesityksestä, jolla korotetaan arvonimien verotusta.

– Olen monesti kysynyt, että eikö tämä hallitus löydä yhtäkään sellaista talouden tasapainotustoimea, joka osallistaisi esimerkiksi vuorineuvokset taloustalkoisiin, joilla pyrimme isänmaatamme taloudellisesti pelastamaan, Räsänen sanoi.

Hallitus esittää arvonimien verotukseen 35 prosentin korotusta vuosien 2002‒2025 kustannuskehityksen huomioon ottamiseksi. Nykyistä veroasteikkoa on sovellettu vuodesta 2002 saakka. Lakimuutos noustaisi vuorineuvoksen arvonimestä nostettavaa veroa nykyisestä 48 400 eurosta jopa 65 000 euroon.

RÄSÄNEN katsoi tämän vuoksi joutuvansa hieman korjaamaan aikaisempia lausuntojaan.

– Onneksi nyt edes yksi esitys löytyi, jolla tämä hallitus pyrkii tuomaan vuorineuvokset mukaan näihin taloustalkoisiin.

SDP ja Räsänen ovat aiemmin todenneet muun muassa Veronmaksajien keskusliiton laskelmien perusteella, että 2000 euroa kuussa ansaitsevan myyjän, 4000 euroa ansaitsevan opettajan ja jopa 6000 euroa ansaitsevan insinöörin käteen jäävä tulo pysyy samana tai jopa pienenee hallituksen päätösten seurauksena.

Sen sijaan ylimpien tuloluokkien marginaalivero laskee hallituksen päätöksillä 60 prosentista 52 prosenttiin ja esimerkiksi yritysvoitoista perittävä yhteisövero 20 prosentista 18 prosenttiin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Työmarkkinat
21.10.2025
STTK:n Antti Palola ei usko työmarkkinauudistusten perumiseen – ”Ei aikaa käännetä taakse”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
21.10.2025
Saako EU venäläiskaasulle täyskiellon ja jäädytysvaroja Ukrainalle? ”Jarrutus ei voi estää päätöksentekoa”
Lue lisää

Heikki Sihto

Politiikka
21.10.2025
Ruotsin kieli ratkaisee vaalikopissa – RKP:lle ei ole politiikassa kunnon vaihtoehtoa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU