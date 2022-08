Onnistuuko Ott Tänakin ryöstöretki Suomeen? – ”Ne menetetyt sekunnit on vaikea saada takaisin”

Kun kolme viikkoa sitten Toyotan Kalle Rovanperä kävi jo toistamiseen kuittaamassa ryöstöretkellä Viron MM-rallin voiton, oli Hyundain Ott Tänak hiljaista poikaa kotirallinsa maalissa. Lauantai kuitenkin näytti mistä kaksinkertainen Jyskälän voittaja ja yksinkertainen maailmanmestari on tehty. Pertti Knuuttila

– Itse asiassa on suuri yllätys missä olemme nyt, lausui virolainen, jonka kauden ensimmäinen voitto tuli kesäkuun alussa Sardiniassa lauantain viimeisen ek:n, Vekkula kakkosen maalissa tiukassa 8,4 sekunnin johdossa ennen Rovanperää.

– Iltapäivä ei ollut paha. Yritettiin pitää hyvä rytmi. Tiukkaa tulee huomenna. Ruuhimäen ja Oittilan tuntevat kaikki. Yritämme kovasti huomenna pitää johtomme. Katsotaan miten käy, sanoi Tänak ennen yötaukoa.

Hyundain viestintä ja kuskit ovat koko rallin ajan vähätelleet menestymisen mahdollisuuksiaan.

– Me tiedämme nyt mitä missä ongelmat ovat. Nyt on vain tehtävä töitä, sanoi Tänak jo Virossa.

Huominen ei ole helppo tilanne. Kyllä kotikisan voitto viehättää.

Myös Hyundain tiimipäällikkö Julien Moncet jutusteli kaksijakoisesti.

– Meillä hyvää ja huonoa. Menetimme Oliverin (Solberg) heti alussa, mutta toisaalta johdamme rallia. On iso kysymys, miten saamme automme kuljettajillemme sopiviksi. Meillä on kuitenkin taito ja motivaatio tehdä se.

Päivän yli 150 ek-kilometriä näyttivät, että Hyundai on oikealla tiellä. Tosin Tänakin taidolla ja kokemuksella sekä voitontahdolla oli täysimittaisesti käytössä. Hän on johtanut nyt rallia perjantai-aamun ensimmäisestä erikoiskokeesta alkaen. Ainoa selvä virhe ja tieltä poistuminen meinasi tapahtua lähellä lauantain viimeisen erikoiskokeen maalia paikallisten tuntemassa ”kuoleman kurvissa”.

Perjantaina Tänakia ahdistanut Esapekka Lappi sortui aamun lenkillä ajovirheeseen sekuntikamppailussa. Sitten iltalenkillä kohtalo vei hyökkäyksen avaimet, kun oman auton kimmauttama kivi lensi penkasta omaan tuulilasin ja särki sen juuri kuljettajan näkökentän kohdalta. Lappi on turvallisesti kolmantena 35,2 sekuntia Tänakista. Neljäs on Elfyn Evans, joka kärsi vasemman takaripustuksen rikkoutumisesta päivän toiseksi viimeisellä ek:lla.

– Itkeekin vois, kuittasi Lappi ennen iltahuoltoa toivuttuaan pahimmasta pettymyksestä.

– Tultiin kyllä varovaisemmin, kun tiedettiin Elfynin ongelmasta.

Hyundain vauhti on ollut yllätys. Tänak on ajanut isolla riskillä.

Rovanperän nousu Tänakin haastajaksi ei tullut helpolla. Vekkula ykkösellä meinasi myös Rovanperä poistua tieltä, menettäen neljä sekuntia.

– Kyllä tässä perjantain auraamisesta maksetaan. Ne menetetyt sekunnit on vaikea saada takaisin. Kyllä me tiesimme, että Hyundain on iskussa täällä. Otettiin järkevästi. Ei jäänyt annettavaa reitille. Tiet olivat pahemmassa kunnossa kuin odotettiin. Oli irtokiviä ja rajuja osumia. Aina tuli yllätyksiä, summasi Rovanperä.

– Huominen ei ole helppo tilanne. Kyllä kotikisan voitto viehättää. Nyt ajetaan kuitenkin maailmanmestaruudesta, suunnitteli Rovanperä sunnuntaita, rallin päätöspäivää.

Toyotan tiimipomo Jari-Matti Latvala tunnusti kilpailun olleen kovaa mutta rehellistä.

– Hyundain vauhti on ollut yllätys. Tänak on ajanut isolla riskillä. Pikkuisen on haastava huominen päivä. Kotirallin voitto on Kallelle tärkeää henkisesti, sanoi Latvala.

Fordin päivä oli murheellinen. Ykköskuski Craig Breen viidenneltä tilalta keskeytti osuttuaan kiveen Rapsula ykkösellä aamun lenkillä. Ostopaikalla ajaneen Jari Huttusen tekniset murheet jatkuivat myös lauantaina. Nyt vuorossa oli ohjaustehostin Patajoki ykkösellä.

– Kaksijakoinen on tunnelma. Kivaltahan tällä tuntuu ajaa, mutta kun katsoo aikoja, niin harmittaa, sanoi Huttunen, jonka seuraavat kilpailut MM-sarjan Rally2-luokassa ovat Belgian Ypres-ralli sekä Espanja.

Rally-luokassa nähtiin myös kovaa sekuntikamppailua. Hyuandain Teemu Suninen johtaa 10,7 sekunnilla ennen Skodan Emil Lindholmia. Luokan kolmanneksi nousi Volswagenin Egon Kaur Sami Pajarin keskeytettyä vetoakselirikkoon. Lauri Joona johtaa Rally3-luokkaa Fordilla. Justus Räikkönen, 17 vuotta, on Rally4-luokan kärjessä Peugeotilla.

Rallin päätöspäivänä ajetaan vain alle 44 erikoiskoekilometriä.