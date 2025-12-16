Talous
OP Pohjola: Ensi vuonna asuntohinnat voivat nousta
OP Pohjola ennustaa asuntojen hintojen kääntyvän ensi vuonna maltilliseen nousuun.
Hintojen ennakoidaan nousevan ensi vuonna kaksi prosenttia ja vuonna 2027 kolme prosenttia. Tänä vuonna hinnat jäävät aavistuksen viime vuoden hintatasosta.
OP Pohjola toteaa asuntomarkkinakatsauksessaan, että kauppamäärät asuntomarkkinoilla ovat elpyneet tasaisesti jo toista vuotta.
Etenkin tulojen nousun, mutta myös vakautuneen korkotason odotetaan tukevan hintojen nousua ensi vuonna. Suurimpana riskinä hintakehitykselle pidetään vaisuja työmarkkinoita.
Suurempien asuntojen hintakehitys on ollut selvästi vakaampaa kuin pienten asuntojen.
- Yksiöiden hintakehitykseen vaikuttavat runsas tarjonta viime vuosien rakentamisen seurauksena ja aiempia vuosia vähäisempi kysyntä, kun yhden hengen asuntokuntien määrän kasvu on hidastunut, sanoo senioriekonomisti Joona Widgrén tiedotteessa.
KATSAUKSEEN laskettiin myös asunnon ostokykyindeksi, jolla kuvataan sitä, kuinka hyvin keskimääräinen kotitalous pystyy hoitamaan omistusasumiseen liittyviä menoja. Näitä ovat lainan korot ja lyhennykset sekä vastikkeet.
Indeksin mukaan asunnon ostokyky on kohentunut merkittävästi koko maassa edelliseen, vuoden 2023 mittaukseen nähden.
- Nyt ostokyvyssä aletaan lähestyä jo nollakorkoajan tasoa. Vaikka korot ovat tällä hetkellä korkeammalla kuin nollakorkoaikaan, tulojen nousu ja asuntojen hintojen lasku ovat riittäneet kompensoimaan nousseet korkokulut, Widgrén sanoo.
Asunnon ostokyvyssä on alueellisia eroja. Tilanne on muuta maata hankalampi erityisesti Helsingissä, jossa asuntojen hinnat ovat verrattain korkeat, mutta tulotaso ei ole suhteessa yhtä paljon muuta maata korkeampi.
