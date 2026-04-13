Talous
13.4.2026 04:23 ・ Päivitetty: 13.4.2026 04:23
OP Pohjola laski ennustettaan: ” Suomen talous on ollut hidas sopeutumaan talouden häiriöihin ainakin puoli vuosisataa”
OP Pohjola on laskenut jälleen ennustettaan Suomen talouden kasvusta.
Finanssikonserni ennakoi Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,0 prosenttia. Aiempi, alkuvuodesta annettu ennuste oli 1,5 prosenttia. Tätä ennen kasvuennuste oli 1,8 prosenttia.
Talouden piristymistä hidastaa Lähi-idän sota, joka on nostanut raakaöljyn hintoja.
- Suomen talous selviää kuitenkin kolhulla lyhytaikaisesta öljyn hintapiikistä ja epävarmuuden noususta. Toistaiseksi esimerkiksi maksukorttidata ei puolla sitä, että kuluttajat olisivat merkittävästi muuttaneet kulutuskäyttäytymistään, sanoo OP Pohjolan pääekonomisti Reijo Heiskanen tiedotteessa.
Konsernin tuore ennuste Suomen talouskasvusta perustuu oletukseen, että öljyn hinta maltillistuu muutaman kuukauden nousun jälkeen ja laskee kesään mennessä 70 dollariin barrelilta eli tynnyriltä.
Brent-raakaöljyn barrelihinta kääntyi jyrkkään nousuun, kun sota Lähi-idässä syttyi helmikuun lopulla. Sen jälkeen hinta on pysytellyt noin sadassa dollarissa.
SUURIMMAT riskit talouskasvulle liittyvät OP Pohjolan mukaan kansainvälisen talouden ja erityisesti energian hinnan kehitykseen. Pitkittyvä kriisi Lähi-idässä voisi painaa talouden taantumaan.
- Suomen talous on ollut hidas sopeutumaan talouden häiriöihin ainakin puoli vuosisataa. Toistuvat häiriöt lisäävät mahdollisuutta, että Suomen talouskasvu on pitempään vaisua, Heiskanen arvioi.
OP Pohjola ennakoi yksityisen kulutuksen lisääntyvän kuluvana vuonna käytettävissä olevien tulojen lisääntymisen verran eli maltillisesti. Työllisyyden odotetaan elpyvän vähitellen. Toisaalta myös työttömyys säilyy korkeana, koska työmarkkinoille osallistuvien määrä jatkaa kasvua.
Julkinen vaje kasvaa kuluvana vuonna muun muassa puolustushankintojen vuoksi. Ensi vuonna julkisen talouden ennustetaan tasapainottuvan hieman. OP Pohjolan mukaan parlamentaarinen sopu julkisen talouden vakauttamisesta eli niin sanotusta velkajarrusta lisää todennäköisyyttä, että velkasuhteen nousu taittuu.
Konsernin ennuste Suomen ensi vuoden talouskasvusta säilyi ennallaan eli 1,5 prosentissa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.