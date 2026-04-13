Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

13.4.2026 04:23 ・ Päivitetty: 13.4.2026 04:23

OP Pohjola laski ennustettaan: ” Suomen talous on ollut hidas sopeutumaan talouden häiriöihin ainakin puoli vuosisataa”

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

OP Pohjola on laskenut jälleen ennustettaan Suomen talouden kasvusta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Finanssikonserni ennakoi Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,0 prosenttia. Aiempi, alkuvuodesta annettu ennuste oli 1,5 prosenttia. Tätä ennen kasvuennuste oli 1,8 prosenttia.

Talouden piristymistä hidastaa Lähi-idän sota, joka on nostanut raakaöljyn hintoja.

- Suomen talous selviää kuitenkin kolhulla lyhytaikaisesta öljyn hintapiikistä ja epävarmuuden noususta. Toistaiseksi esimerkiksi maksukorttidata ei puolla sitä, että kuluttajat olisivat merkittävästi muuttaneet kulutuskäyttäytymistään, sanoo OP Pohjolan pääekonomisti Reijo Heiskanen tiedotteessa.

Konsernin tuore ennuste Suomen talouskasvusta perustuu oletukseen, että öljyn hinta maltillistuu muutaman kuukauden nousun jälkeen ja laskee kesään mennessä 70 dollariin barrelilta eli tynnyriltä.

Brent-raakaöljyn barrelihinta kääntyi jyrkkään nousuun, kun sota Lähi-idässä syttyi helmikuun lopulla. Sen jälkeen hinta on pysytellyt noin sadassa dollarissa.

SUURIMMAT riskit talouskasvulle liittyvät OP Pohjolan mukaan kansainvälisen talouden ja erityisesti energian hinnan kehitykseen. Pitkittyvä kriisi Lähi-idässä voisi painaa talouden taantumaan.

- Suomen talous on ollut hidas sopeutumaan talouden häiriöihin ainakin puoli vuosisataa. Toistuvat häiriöt lisäävät mahdollisuutta, että Suomen talouskasvu on pitempään vaisua, Heiskanen arvioi.

OP Pohjola ennakoi yksityisen kulutuksen lisääntyvän kuluvana vuonna käytettävissä olevien tulojen lisääntymisen verran eli maltillisesti. Työllisyyden odotetaan elpyvän vähitellen. Toisaalta myös työttömyys säilyy korkeana, koska työmarkkinoille osallistuvien määrä jatkaa kasvua.

Julkinen vaje kasvaa kuluvana vuonna muun muassa puolustushankintojen vuoksi. Ensi vuonna julkisen talouden ennustetaan tasapainottuvan hieman. OP Pohjolan mukaan parlamentaarinen sopu julkisen talouden vakauttamisesta eli niin sanotusta velkajarrusta lisää todennäköisyyttä, että velkasuhteen nousu taittuu.

Konsernin ennuste Suomen ensi vuoden talouskasvusta säilyi ennallaan eli 1,5 prosentissa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU