Talous

14.10.2025 05:34 ・ Päivitetty: 14.10.2025 05:34

OP-talousennuste: Taidettiin selvitä pahimmasta

iStock

OP-ryhmän ennusteen mukaan Suomen talous on alkanut nyt elpyä uudelleen alkuvuoden notkahduksen jälkeen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Talouden viime vuonna lupaavasti alkanut elpyminen notkahti alkuvuonna, mutta nyt esimerkiksi kauppapoliittiset riskit ovat lientyneet ja yritysten investoinnit piristymässä.

-  Luottamus Suomen talouteen on kohentunut yli euroalueen tason viime kuukausina, ja useat talousindikaattorit puoltavat sitä, että talous on jo alkanut uudelleen elpyä. Kauppapoliittiset riskit ovat lientyneet, mutta eivät poistuneet, arvioi OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen tiedotteessa.

Viennin kokonaiskuva on myönteinen, vaikka Yhdysvaltain nousseet tuontitullit vaimentavat näkymiä lähiaikoina. Viennin näkymiä tukee keskeisten vientimarkkinoiden toipuminen Pohjois-Euroopassa.

OP:n ekonomistit ennustavat Suomen bruttokansantuotteen kasvavan ensi vuonna 2,0 prosenttia ja 1,6 prosenttia vuonna 2027, eli lukemat ovat samat kuin aiemmassa ennusteessa.

INVESTOINTIEN pohjakosketus on OP-ryhmän mukaan ohitettu. Yritysten investoinnit ovat piristymässä, ja rakentamisen syvin aallonpohja on jäämässä taakse. Lisäksi julkiset investoinnit puolustukseen kohentavat näkymiä.

-  Epävarmuus koetteli yksityistä kulutusta alkuvuonna, ja säästämisaste nousi yhtä korkealle kuin koronakriisissä. Tuoreimmat tiedot puoltavat kulutuksen toipumista, ja edellytykset elpymiselle ovat hyvät.

Heiskasen mukaan ihmisten käytettävissä olevat tulot kasvavat ja säästämisasteessa on varaa laskuun.

Surkeiden työttömyyslukujen takana on OP-ryhmän mukaan työllisyyden vähenemisen lisäksi suhdannekehitykseen nähden korkea työvoimaosuus, eli ihmisiä on paljon työmarkkinoiden käytettävissä.

-  Talouskasvun elpyessä työllisyys alkaa kohentua ja työttömyysaste kääntyy laskuun, OP-ryhmä ennustaa.

Työttömyysaste nousi kesällä noin kymmeneen prosenttiin.

