19.2.2026 08:04 ・ Päivitetty: 19.2.2026 08:03

Opetusala varoittaa kotoutumiskoulutuksen leikkauksista: ”Pitkittää työllistymistä”

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja sivistysalan yksityisiä työnantajia edustava Sivista vastustavat leikkauksia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Järjestöjen yhteisen kannanoton mukaan leikkaukset vaikuttaisivat tuhansien maahanmuuttajien kieliopintoihin ja uhkaavat satoja työpaikkoja opetusalalla.

Vapaan sivistystyön osuus hallituksen esittämästä noin 47 miljoonan euron leikkauksesta kotoutumisen edistämiseen on noin 7 miljoonaa euroa.

Esityksessä kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja muun vapaan sivistystyön lukutaito- ja kielikoulutuksen rahoitus lakkautettaisiin.

Järjestöjen mukaan tämä uhkaa keskeyttää tuhansien kotoutujien opinnot keväällä 2027.

Järjestöt kertovat, että vuonna 2023 vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opiskeli noin 7 000 kotoutujaa.

ALAN ETUJÄRJESTÖJEN mielestä työllistyminen pitkittyy ja kustannukset kasvavat muualla, jos maahanmuuttajien perustaidot jäävät heikoiksi.

- Toimilla olisi vakavat seuraukset sekä ihmisten koulutusmahdollisuuksille että oppilaitosverkostolle, sanoo OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen tiedotteessa.

Järjestöjen mukaan vapaa sivistystyö kantaa tällä hetkellä suuren vastuun erityisesti niistä kotoutujista, joiden koulutustausta on puutteellinen ja opiskeluvalmiudet heikot.

