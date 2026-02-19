Työmarkkinat
19.2.2026 08:04 ・ Päivitetty: 19.2.2026 08:03
Opetusala varoittaa kotoutumiskoulutuksen leikkauksista: ”Pitkittää työllistymistä”
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja sivistysalan yksityisiä työnantajia edustava Sivista vastustavat leikkauksia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen.
Järjestöjen yhteisen kannanoton mukaan leikkaukset vaikuttaisivat tuhansien maahanmuuttajien kieliopintoihin ja uhkaavat satoja työpaikkoja opetusalalla.
Vapaan sivistystyön osuus hallituksen esittämästä noin 47 miljoonan euron leikkauksesta kotoutumisen edistämiseen on noin 7 miljoonaa euroa.
Esityksessä kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja muun vapaan sivistystyön lukutaito- ja kielikoulutuksen rahoitus lakkautettaisiin.
Järjestöjen mukaan tämä uhkaa keskeyttää tuhansien kotoutujien opinnot keväällä 2027.
Esityksessä kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja muun vapaan sivistystyön lukutaito- ja kielikoulutuksen rahoitus lakkautettaisiin.
Järjestöt kertovat, että vuonna 2023 vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opiskeli noin 7 000 kotoutujaa.
ALAN ETUJÄRJESTÖJEN mielestä työllistyminen pitkittyy ja kustannukset kasvavat muualla, jos maahanmuuttajien perustaidot jäävät heikoiksi.
- Toimilla olisi vakavat seuraukset sekä ihmisten koulutusmahdollisuuksille että oppilaitosverkostolle, sanoo OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen tiedotteessa.
Järjestöjen mukaan vapaa sivistystyö kantaa tällä hetkellä suuren vastuun erityisesti niistä kotoutujista, joiden koulutustausta on puutteellinen ja opiskeluvalmiudet heikot.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.