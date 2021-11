Oppilashuollosta on pidettävä huolta

Viime vuosina on kannettu huolta oppilaiden jaksamisesta ja koulujen resurssien riittävyydestä. Tuula Peltonen Keski-Suomen Demarinaiset pj, vicepresident of SIW, Jämsä

Viimeisimmät oppilaille tehdyt terveyskyselyt eivät kerro hyvää viestiä siitä, että oppilaiden ongelmiin ja huoliin olisi pystytty riittävästi paneutumaan. Kouluissa on paljon lapsia ja nuoria, joilla on suunnaton aikuisten nälkä. Päivittäiset kohtaamiset turvallisen aikuisen kanssa ovat monelle välttämättömiä. Tämä on siis asia, josta on kannettava tulevaisuudessakin suurta huolta.

Hyvinvointialueille ollaan pian valitsemassa vaaleilla aluevaltuutettuja. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lisäksi hyvinvointialueille siirretään myös oppilashuollon hallinnointi. On erityisen tärkeää, ettei tämä tärkeä kouluihin suuresti vaikuttava työkenttä jää uudistuksessa liian vähälle huomille. Uusi laki on juuri tuomassa vahvuutta oppilashuollon henkilöstön mahdollisuuteen hoitaa tehtävänsä. Tätä mahdollisuutta ei saa uudistuksen yhteydessä pilata, vaan hallinnon uuden järjestämisen on tuettava toimintojen järkevöittämistä ja mahdollistamista.

Mistä sitten pitää kantaa huolta oppilashuollon osalta? Tietenkin siitä, että jokaisella oppilashuollossa työskentelevällä on todelliset resurssit työn hoitamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi koulukuraattoreja kohden lain osoittamia oppilasmääriä ei saa ylittää. Myös tiedonkulku moniammatillisessa yhteisössä on turvattava. Hallinnon siirtyminen pois kunta-alueilta ei saa vähentää oppilashuollon ammattiosaajien mahdollisuutta hoitaa yhteydenpitoa ja siirtää tietoa oppilasturvallisesti.

Soteuudistuksen yhteydessä on epäilty paljon juuri oppilashuollon selviytymistä uudella hallintoalueella. On ajateltu, että päätöksenteon kauemmas vieminen voi lamaannuttaa oppilastyölle tärkeää toimintaa ja yhteydenpitoa. Tässäkin asiassa asiantuntevat ja asioihin hartaasti perehtyvät aluevaltuuston uudet valtuutetut ovat paljon vartijoina. Asioita voidaan hoitaa hyvin, kun niihin on tahtoa ja halua. Pidetään huolta, että koulut saavat edelleen resurssinsa oppilashuollon tärkeään tehtävään.

kirjoittaja on erityisluokanopettaja, kansanedustaja 2007-15, Sotelautakunnan pj, Jämsä, sekä aluevaaliehdokas