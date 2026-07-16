Oppositio jatkaa Orpon kovistelua: Eduskunta koolle, vaalirahoituslakia kiristettävä, ongelma ei ole viestinnässä

SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan eduskunta on kutsuttava koolle. Myös vihreiden ja keskustan edustajat pitävät pääministeri Petteri Orpon (kok.) vastauksia Garden Helsinki -hankkeen epäselvyyksistä riittämättöminä. Demokraatti Demokraatti

Pohjois-Savossa vieraillut Antti Lindtman kommentoi Savon Sanomille, että eduskunta on kutsuttava koolle ”mahdollisimman pian”.

- Ei voi olla niin, että päivittäin tulee uutta tietoa, ja eduskunta, jonka varassa hallitus toimii, on ulkona tästä keskustelusta, Lindtman sanoi Kiuruvedellä Savon Sanomien haastattelussa .

SDP kaipaa perusteellista selvitystä koko hallituksen toiminnasta Garden-hankkeessa, ja sen pohjalta arvioidaan hallituksen luottamusta. Lindtmanin mukaan luottamus hallituksen ja pääministerin toimintaan horjuu.

– Kun kaikki tiedot saadaan pöytään, on oikea aika arvioida luottamuskysymystä.

VIHREIDEN puheenjohtaja Sofia Virta vetoaa kannanotossaan puhemies Jussi Halla-ahoon, että tämä kutsuisi eduskunnan kesätauolta kuulemaan pääministerin selvityksen asiasta.

Virran mukaan suurin ristiriita jäi vaille vastausta.

– Pääministeri puolusti sitä, että 35 miljoonan euron ehdollinen tukilinjaus tehtiin vain hankkeen toimijoiden omiin arvioihin pohjaten. Siitä herää väistämättä kysymys: miksi rahat luvattiin ennen kuin riippumaton valmistelu oli tehty?

– Nyt koko asia arvioidaan uudelleen. Mutta miksi vasta sen jälkeen, kun tukilupaus on jo annettu? Julkisten varojen käytössä järjestyksen pitäisi olla päinvastainen: ensin riippumattomat vaikutusarviot, laskelmat ja huolellinen valmistelu, vasta sitten poliittiset ratkaisut.

Kannanotossa korostetaan, että kyse on siitä, millä perusteilla julkista rahaa Suomessa jaetaan.

– Ei voi olla niin, että kymmenien miljoonien eurojen tukilinjauksia tehdään näin hataralta pohjalta. Päätöksiä ei pidä ”runnoa läpi” eikä julkisia varoja jakaa sen perusteella, kenellä on parhaat yhteydet tai kaverit vallan ytimessä, Virta kommentoi.

SAARA Hyrkkö (vihr.) muistuttaa kannanotossaan peräänkuuluttaneensa vastauksia Garden -hanketta koskeviin epäselvyyksiin jo kolmen viikon ajan muun muassa kahdella kirjallisella kysymyksellä.

Pääministeri Orpo sanoi A-studion lähetyksessä, että Jan Vapaavuoren lobbaus ja sähköpostit eivät vaikuttaneet päätökseen tukea hanketta.

Hyrkkö pitää väitettä epäuskottavana. Samassa lähetyksessä Orpo perusteli, että Vantaan hallihanke ei saanut tukea, koska ei ollut sitä oikealla tavalla hakenut.

– Garden-päätöksen perusteella oikea tapa olisi ollut lähettää pääministerille sähköpostia ja yhden powerpoint-dian hakemus. Pääministerin tarinassa on aukkoja, vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja sanoo tiedotteessaan.

Hyrkön mukaan Orpo ei vieläkään tunnu ymmärtävän, mikä on ongelman ydin.

– Kyse ei ole siitä, onko hanke hyvä vai huono vaan siitä, onko pääministeri hoitanut tehtäväänsä asiallisesti ja luotettavasti. On huolestuttavaa, ettei hän vieläkään tunnista ongelmaa merkittävän vaalirahoittajansa yhteyksistä valtiontukiin niin Gardenin kuin Valmet Automotiven kohdalla.

ORPO VAKUUTTI lähetyksessä kokoomuksen toimivan täysin vaalirahoituslainsäädännön mukaisesti. Hyrkön mukaan vakuuttelu ei riitä, jos laki ei ole tarpeeksi jykevää tekoa epäasiallisen toiminnan estämiseksi.

– Vaalirahoituslainsäädäntöä on välttämätöntä kiristää, jotta kokoomuslainen suhmurointi saadaan kitkettyä pois.

Hyrkkö kiinnitti A-studiossa huomiota myös siihen, miten pääministeri luonnehti kiistaa ministeri Wille Rydmanin (ps.) STEA-kriteereistä ”suhteellisen pieneksi näkemyseroksi”.

– Perussuomalaisten halu kurittaa nimenomaan tiettyjä järjestöjä ei ole jäänyt epäselväksi, ja tähän asti kokoomus on ollut Rydmanin toimintaa kohtaan kriittinen. Ovatko järjestöt joutumassa lehmänkaupan kohteeksi, jotta perussuomalaiset saadaan pönkittämään pääministerin horjuvaa pallia?

KESKUSTAN varapuheenjohtaja Markku Siponen kummastelee kannanotossaan Orpon kommenttia, jonka mukaan hänen ainoa virheensä Garden-hankkeessa on viestintä.

– Vastausta ei tullut siihen, mistä kokoomuslaisen Jan Vapaavuoren hankkeelle ilmaantui ilman yli 30 miljoonaa euroa veronmaksajien rahaa, kun muut jäivät ilman ja liikuntapaikkojen rahoitusta koko maassa leikataan, Siponen sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa yhä jäi ilmaan myös kysymys, onko Orpo antanut eduskunnalle ja suomalaisille väärää tai harhaanjohtavaa tietoa Garden Helsingin työllisyysvaikutuksista ja hankkeen valmistelusta.

– Valtiovarainministeriö on kertonut, että hankkeesta ei ole tehty vaikutusarvioita. Pääministerin mukaan hän ei tiennyt Garden-päätöstä tehtäessä muista hankkeista. Joutuu kysymään, miten tämä voi olla mahdollista, kun ministeriö oli tyrmännyt Gardenin rahoituksen juuri muihin hankkeisiin vedoten.

– Onko kyse siitä, että rahoitus järjestyi, kun kokoomuslaiset Vapaavuorta mukaillen ”runttasivat” ja ”junailivat” asian keskenään? Orpon mukaan tuki on ehdollinen ja hankkeen pitää toteutua, ennen kuin rahaa maksetaan. Kuinka moneen hankkeeseen on maksettu valtion rahaa niin, että hanke ei ole toteutunut, Siponen kysyy.

Hänen mukaansa keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen esitykselle hallituksen luottamusäänestykseen päättyvästä tiedonannosta on kaikki syyt.

– Luottamus horjuu vakavasti. Tiedonanto tarvitaan myös siksi, että päätös on hallituksen yhteinen. Perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit eivät pysty pesemään tästä sotkusta käsiään.

Juttua muokattu klo 11.34 ja 12.38: lisätty Sofia Virran ja Antti Lindtmanin osuudet.