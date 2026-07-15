Puoluejohtajat vaativat luottamusäänestystä hallihankkeesta: ”Hyvin hähmäinen kuva ja koko hallituksen asia”

Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan Garden Helsinki -hankkeesta on annettava pääministerin ilmoituksen sijaan luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Myös Sofia Virta (vihr.) vaatii Petteri Orpolta (kok.) vastauksia ja eduskuntaa koolle luottamuksen mittaamiseksi. Demokraatti Demokraatti

Kaikkonen kommentoi kannanotossaan. että pääministeri Orpo rikkoi viimein hiljaisuutensa Garden Helsinki -asioista, kun STT:n haastattelu julkaistiin eilen tiistai-iltana.

– Tai rikkoi ja rikkoi. Hän kiisti STT:lle antaneensa väärää tietoa ja sanoi olevansa valmis antamaan eduskunnalle pääministerin ilmoituksen syksyllä, Kaikkonen sanoo tiedotteessa.

– Keskusta haluaa selvyyden siihen, miten hallihanketta valmisteltiin ja miten siitä päätettiin. Toistaiseksi siitä on syntynyt hyvin hähmäinen kuva.

Kaikkosen mukaan välttämätöntä on saada vastauksia myös rahanjaon perusteisiin.

– Miksi yksi hanke sai tässä pirullisen vakavassa taloustilanteessa näin tuntuvan 35 miljoonan euron rahoituksen samalla, kun monelle muulle hankkeelle sanottiin ei ja liikuntapaikkojen rahoitusta koko maassa leikataan? Kyse on oikeudenmukaisuudesta.

– Vaikka pääministeri Orpo ja kokoomus kantavat päävastuun, hanke on koko hallituksen yhteinen asia. Kaiken tämän jälkeen on paikallaan katsoa, millainen luottamus hallituksella on, Kaikkonen sanoo.

Kaikkonen korostaa, että Garden Helsingin rahoituksesta olivat päättämässä myös valtiovarainministeri Riikka Purra ja perussuomalaiset, opetusministeri Anders Adlercreutz ja RKP sekä maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ja kristillisdemokraatit.

EDUSKUNTAKÄSITTELYN aikataulu on tiedotteen mukaan yhtäältä hallituksen ja pääministerin ja toisaalta eduskunnan ja puhemies Jussi Halla-ahon käsissä.

STT:n haastattelussa Orpo ilmoitti olevansa valmis antamaan pääministerin ilmoituksen ja selvittämään hankkeen taustoa eduskunnalle ”perin pohjin”, mutta vasta syksyllä.

– Keskusta on valmis siihen, että eduskunnan istuntotauko keskeytetään vaikka heti, jos asioiden selvittäminen sitä vaatii, Antti Kaikkonen kommentoi.

– Mitä pikemmin tähän sotkuun saadaan selvyys, sen parempi Suomelle.

VIHREIDEN puheenjohtajan Sofia Virrankaan mukaan pääministeri Orpon selitys Garden Helsinki -hankkeen työllisyysluvuista ei poista päätöksentekoon liittyviä vakavia kysymyksiä.

– Kyse ei ole enää vain Garden-hankkeesta vaan siitä, voivatko suomalaiset luottaa siihen, että kymmenien miljoonien eurojen valtiontukipäätökset perustuvat avoimeen, riippumattomaan ja huolelliseen valmisteluun, Virta kommentoi tiedotteessaan.

– Pääministeri sanoo käyttäneensä hankkeen omia arvioita. Se on hämmentävä puolustus. Juuri vaikeassa taloustilanteessa valtion rahaa pitäisi jakaa riippumattoman valmistelun ja viranomaisten arvioiden perusteella – ei hakijan omien laskelmien varassa.

KUN KYSE on vielä hankkeesta, jonka taustalla toimivilla henkilöillä on läheiset yhteydet kokoomukseen, pääministerin olisi Virran mukaan pitänyt ymmärtää, että päätöksenteon on kestettävä erityisen tarkka julkinen arviointi.

– Orpo on ilmoittanut olevansa valmis antamaan asiasta pääministerin ilmoituksen vasta syksyllä. Se on liian myöhään. Suomalaiset ansaitsevat vastaukset nyt – eivät kuukausien päästä.

– Toivon, että pääministeri vastaa lukuisiin avoimiin kysymyksiin jo tänään A-studiossa – ja että eduskunta kutsutaan koolle mahdollisimman pian, jotta pääministerin tai hallituksen luottamuksesta päästään äänestämään. Kyse on pääministerin uskottavuudesta ja kansalaisten luottamuksesta suomalaiseen päätöksentekoon, Virta sanoo.

Otsikkoa, juttua ja kuvatekstiä muokattu klo 11.28: lisätty Sofia Virran osuudet.