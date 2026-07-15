VTV alkaa penkoa Jan Vapaavuoren lobbaustapoja

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV kertoo aloittavansa selvityksen Garden Helsingin hankeyhtiö Projekti GH Oy:n ilmoitusvelvollisuudesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

VTV selvittää, olisiko hankeyhtiön tullut ilmoittaa poliittisesta ja virkamiesvaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Virasto on rekisteriä valvova viranomainen, eli sillä on lakisääteinen velvollisuus puuttua rekisterin käyttöön liittyviin asioihin.

Halliyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on aiemmin julkisesti myöntänyt, ettei hän ilmoittanut rekisteriin omaa yhteydenpitoaan poliittisiin päättäjiin ja virkamiehiin.

Vapaavuori oli vuosina 2024-2025 useaan kertaan yhteydessä valtiovarainministeriön virkamiehiin, ajaen Garden-hallihankkeelle valtion takausta tai tukea.

Kun virkamiehet olivat torpanneet tukiaikeet liian riskipitoisina, Vapaavuori alkoi markkinoida hallihanketta kokoomuksen kautta. Hän piti yhteyttä etenkin pääministeri Petteri Orpon erityisavustajiin.

Hallihanke saikin kevään 2025 kehysriihessä lupauksen ehdollisesta 35 miljoonan euron valtiontuesta. Orpo vetosi tässä muun muassa halliyhtiön omiin laskelmiin hankkeen työllisyysvaikutuksista, eikä tarkistuttanut niiden paikkansapitävyyttä ulkopuolisilla arvioitsijoilla.

VTV nyt tutkivansa hallilobbarien toimintaa huolellisesti, ja ilmoittavansa mahdollisista omista jatkotoimistaan myöhemmin. Lisää aiheesta Orpo puolustautuu: En valehdellut Garden-hankkeen työllisyysvaikutuksista

Viraston tutkinta-aikeista kertoi aiemmin Iltalehti.

OPPOSITIOPUOLUEET lähettivät keskiviikkona tiedotteita, joissa ne vaativat edelleen pääministeri Orpolta vastauksia Gardeniin liittyvästä päätöksenteosta ja asian valmistelusta.

Keskusta vaati, että hallituksen tulisi antaa Gardenista luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Oppositiosta on aiemmin vaadittu asiasta pääministerin ilmoitusta.

Uutissuomalaisen mukaan mikään puolue ei ole vielä virallisesti vaatinut eduskuntaa koolle. SDP:stä kuitenkin vaadittiin keskiviikkona, että Orpon tulisi kutsua eduskunta koolle nopeammin.

Orpo antoi STT:lle tiistaina haastattelun, jossa hän kiisti valehdelleensa hankkeesta antamistaan työllisyysluvuista. Hän myös sanoi olevansa valmis antamaan pääministerin ilmoituksen eduskunnalle asiasta syksyllä istuntokauden alussa.

Orpon esikunnasta lähestyttiin STT:tä ja tarjottiin haastattelua.

Pääministeri sanoi, että hänellä on ollut käytössään vain yhdet luvut hankkeen työllisyys- ja talousvaikutuksista. Hän kertoi kesäkuussa hankkeen tuovan 1 700 pysyvää henkilötyövuotta. Hän on perustellut tätä sillä, että hänen käytössään olleet luvut ovat perustuneet aiempiin ja laajempiin suunnitelmiin.

Helsingin Sanomien mukaan Helsingin kaupunki arvioi jo vuonna 2024, että pysyviä henkilötyövuosia Garden toisi 900.

Orpon poliittinen erityisavustaja Katri Manninen sanoi STT:lle tekstiviestitse keskiviikkona, ettei Orpon esikunnalla ollut tietoa Helsingin kaupungin antamasta arviosta. Manninen sanoi, että heillä oli käytössään vain Garden Helsingin antamat luvut.

GARDEN HELSINKI -monitoimiareena sai hallitukselta 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessä keväällä 2025. Hankkeen ehdollista rahoituspäätöstä on moitittu julkisuudessa muun muassa läpinäkymättömästä valmistelusta.

Ennen varsinaista rahoituspäätöstä Garden-hankkeen on käytävä läpi vielä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä EU-komission syynit. Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi yhdessä OKM:n kanssa hankkeen työllisyys-, kasvu- ja elinvoimavaikutuksia.

OKM arvioi asiaa muun muassa liikuntalain näkökulmasta esimerkiksi sen suhteen, onko hanke niin merkittävä, että valtiontuki sille olisi perusteltua.

Myös hankkeen rahoituksen on oltava kunnossa, ja tukea hankkeelle voidaan myöntää vasta sitten, kun se on konkreettisesti käynnissä.

EU-komission on määrä arvioida tarkemmin sitä, täyttyvätkö hankkeen edellytykset valtiontukisääntöjen mukaisesti.

STT/Aliisa Uusitalo

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 13.40.